Extremadura no prorrogará la temporada de monterías que termina este domingo con un final condicionado por el mal tiempo

Encuentro del consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, con representantes del sector cinegético - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura en funciones, Francisco Ramírez, ha mantenido este miércoles un encuentro con representantes del sector cinegético regional, donde se ha acordado no prorrogar la temporada de monterías que finaliza en la región el próximo domingo, 15 de febrero, y que ha estado condicionada en su parte final por las adversas condiciones meteorológicas.

Así, la Administración autonómica considera que modificar la orden de vedas perjudicaría "gravemente" a poblaciones emblemáticas de la caza mayor como el venado y el gamo.

Al encuentro convocado por iniciativa de la Consejería han acudido responsables de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), Aprocex (Asociación de Profesionales de la Caza de Extremadura) y Aproca (Asociación de Productores de Caza).

Ramírez, tras escuchar al sector, ha explicado que "lo más sensato y prudente es respetar la orden de vedas vigente, porque modificarla perjudicaría a las poblaciones de ciervo y gamo", un criterio compartido "plenamente" por el sector, indica en nota de prensa la Junta.

"Adoptamos esta decisión -argumenta el consejero en funciones- en base a los datos que nos trasladan nuestros técnicos que trabajan sobre el terreno, y también los de distintos colectivos implicados en el sector de la caza". "Ellos llevan semanas analizando cuestiones como el avanzado estado de gestación de muchas hembras o el desmogue de los machos más grandes, que se están produciendo ya en algunas fincas", ha añadido.

El consejero en funciones apunta que la conclusión es "clara", y que entendiendo el "perjuicio económico" que la meteorología haya podido causar al sector cinegético, "no es menos cierto" que una prórroga de la época de monterías interrumpiría el ciclo biológico natural de los animales y afectaría a la sostenibilidad de estas especies, cuya incidencia "negativa" se sufriría ya en la temporada del próximo año y "seguramente también en las siguientes".

"La orden de vedas -amplía Francisco Ramírez- tiene una base técnica, no se dicta por capricho. Tiene en cuenta aspectos biológicos, legales, técnicos y también socioeconómicos, y respetarla es un acto de responsabilidad que mira por el futuro de las poblaciones de caza mayor y, en consecuencia, apuesta por una caza sostenible en Extremadura".

Finalmente, empatiza con quienes dentro del sector han podido sufrir las consecuencias "negativas" del temporal, pero insiste en que sería "irresponsable" intentar "compensar" esta realidad generando un "daño" a estas poblaciones de animales, porque "eso condicionaría el desarrollo de las muchas temporadas de caza mayor que nos quedan por delante".

Asimismo, recuerda Ramírez, sigue vigente la Resolución de 9 de diciembre de 2025 conjunta de la Dirección General de Mundo Rural, Caza, Pesca y Tauromaquia y de la Dirección General de Agricultura y Ganadería por la que se declara la emergencia cinegética temporal por riesgo sanitario de la peste porcina africana, por la que se amplió el periodo hábil para las batidas de jabalí en Extremadura hasta el segundo domingo de marzo.