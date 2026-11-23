El vicepresidente de la Junta, Óscar Fernández Calle, en una foto de archivo - VOX

MÉRIDA, 23 Nov. (EUROIPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Óscar Fernández Calle, ha anunciado que no renovará el convenio de cooperación internacional con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), con lo que se "liberarán" 400.000 euros que se destinarán a reforzar la atención a las personas dependientes y a sus familias.

La decisión de no renovar este convenio, que el Ejecutivo regional mantenía desde 2024, responde al "compromiso de VOX de defender la prioridad nacional", así como "garantizar que los recursos públicos se destinen, en primer lugar, a atender las necesidades de los españoles, en este caso de los extremeños que necesitan apoyo, cuidados y servicios públicos".

Así lo anuncia Vox en una nota de prensa en la que concreta que los 400.000 euros liberados por la no renovación de este convenio, correspondientes a 100.000 euros anuales entre 2027 y 2030, contribuirán a reforzar el Programa de Respiro Familiar, que aumentará su presupuesto en 500.000 euros en 2027, pasando de 1,5 a 2 millones de euros.

Este incremento, señala Vox, permitirá ampliar la atención a personas con dependencia de Grado III, aumentar las horas de asistencia y llegar a más familias, y también se pondrá en marcha un nuevo servicio de apoyo directo a cuidadores no profesionales, con atención psicológica y sesiones de fisioterapia y rehabilitación "para aliviar el desgaste físico y emocional que supone cuidar diariamente de un familiar dependiente", explica.

En este sentido, VOX reitera su apuesta por "proteger a quienes más lo necesitan, por respaldar a las familias que sostienen el cuidado de sus seres queridos y por garantizar que ningún cuidador tenga que afrontar en soledad una situación de dependencia", tras lo que señala que "reforzar estos servicios permitirá mejorar la calidad de vida de las familias y favorecer que las personas dependientes puedan permanecer en su hogar el mayor tiempo posible", asevera.

Así, y "frente a políticas que destinan recursos fuera de nuestras fronteras mientras muchas familias siguen reclamando más apoyo", Vox defiende que "el dinero público debe servir para resolver los problemas de los españoles", y reafirma que la prioridad debe estar en los mayores, dependientes y familias de la región.

Con esta decisión, Óscar Fernández Calle reafirma el "compromiso de VOX con una gestión responsable del dinero público, la defensa de la prioridad nacional y una política centrada en lo que de verdad importa: los extremeños", concluye.