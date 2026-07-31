Extremadura ordena revisar las ayudas y convenios ante la posible llegada de inmigrantes desde Ceuta

El vicepresidente de la Junta, Óscar Fernández Calle, en declaraciones a los medios - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha ordenado la "revisión inmediata" de las ayudas, subvenciones y convenios de su departamento ante la posible llegada a Extremadura de inmigrantes trasladados desde Ceuta, con el fin de "comprobar que ninguna financiación autonómica pueda destinarse a actuaciones vinculadas a esa eventualidad, en coherencia con el acuerdo de Gobierno".

Fernández Calle ha subrayado que se trata de aplicar un compromiso que "ya estaba recogido en nuestro acuerdo de Gobierno" y que Extremadura "no va a destinar ni un euro de los extremeños a financiar actuaciones vinculadas a la inmigración irregular".

"Cuando firmamos el acuerdo de Gobierno ya advertimos de que la política migratoria de puertas abiertas de Pedro Sánchez podía traer consecuencias todavía más graves", ha señalado Fernández Calle, quien ha señalado que "hoy estamos haciendo lo que dijimos que haríamos", ha señalado.

El vicepresidente extremeño ha defendido que "los recursos públicos de Extremadura deben estar al servicio de los extremeños y de nuestras prioridades", especialmente ante la situación de los servicios públicos y la limitada capacidad de la comunidad para asumir nuevas llegadas, informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Asimismo, ha precisado que esta revisión se llevará a cabo conforme al marco jurídico vigente y a las condiciones establecidas en cada convocatoria de ayudas y convenios.

"Vamos a seguir cumpliendo nuestro acuerdo de Gobierno y utilizando todas las herramientas que tenemos para garantizar que el dinero de los extremeños se emplea en atender sus necesidades", ha concluido.