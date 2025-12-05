Extremadura pide colaboración a los cazadores para reducir el censo de jabalíes como medida frente a la peste porcina

Archivo - Jabalíes. - FEDEXCAZA - Archivo

La Junta de Extremadura ha solicitado la colaboración del sector ganadero y del cinegético para reducir el censo de jabalíes en la comunidad autónoma como medida para prevenir la propagación de la peste porcina africana.

Cabe recordar que Extremadura se encuentra libre de esta enfermedad, que solo afecta a los animales y en ningún caso a los humanos, ni por contacto ni por consumo de carne, tras detectarse un foco "muy localizado" en la provincia de Barcelona, donde se han detectado 13 positivos, ha señalado el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez.

Una zona que se encuentra "totalmente encapsulada" y con unas "limitaciones muy estrictas para evitar que pueda salir cualquier jabalí de la zona", ha valorado por su parte la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán.

Ambos han participado en una reunión extraordinaria del Consejo Extremeño de Caza convocada para abordar la crisis sanitaria generada por el foco de peste porcina africana, en la que la administración ha solicitado la colaboración del sector para reducir el censo de jabalíes.

"Aquí lo que queremos es una colaboración, sector ganadero con el sector de la caza, porque entendemos que reducir el censo de jabalíes es una forma de prevenir esta enfermedad", ha dicho Morán, quien, junto al consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, han lanzado un mensaje de tranquilidad ante la ausencia de peste porcina en la comunidad, y también sobre la apertura de las exportaciones de cerdo ibérico a la mayor parte de los mercados gracias a los acuerdos que limitan el movimiento de productos a las zonas restringidas.

Ramírez ha explicado que se ha constituido un grupo multidisciplinar de trabajo en el que interviene las Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, la de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible y también interviene la de Sanidad, ya que la Dirección General de Salud Pública es la responsable de los veterinarios que inspeccionan la carne de caza.

Así, ha señalado que el Ejecutivo regional aborda esta situación con "transparencia" y también con "responsabilidad". "Tenemos que estar expectantes, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar en contacto con el sector y tenemos que contarles" aquello que tanto el Ministerio de Agricultura como la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve) les va trasladando en materia de recomendaciones y acciones sobre este asunto.

