Extremadura pide a Transportes que aclare los motivos de un nuevo retraso del AVE ante el que no admite más "excusas"

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, ha solicitado una reunión al Ministerio de Transportes para que aclare y explique los motivos por los que ha retrasado dos años la puesta en marcha del AVE Madrid-Lisboa, hasta el 2032.

"No entendemos por qué el Ministerio anuncia esta nueva fecha como finalización de esta infraestructura", ha señalado el consejero este martes, en declaraciones a los medios de comunicación tras conocerse esta nueva fecha ante la cual ha reconocido que desconoce los motivos que llevan al departamento de Óscar Puente a pronunciarse de este sentido.

Por ello ha solicitado un encuentro con el ministerio para que "concrete y aclare" los motivos y las circunstancias de esta nueva fecha de finalización de la infraestructura, ante la cual no oculta su malestar: "Extremadura no puede consentir más excusas, ni de este Gobierno ni de la delegación del Gobierno", ha advertido.

Martín Castizo ha remarcado que el Gobierno se comprometió a tener finalizada la infraestructura en 2030, en concreto una línea de altas prestaciones, pero ahora "se despachan con una electrificación de la línea convencional en el año 2027".

Esto es, según el consejero, un "bote de humo" que ha tratado de explicar utilizando un símil de carreteras. En concreto, lo ha comparado con la construcción de dos tramos de la autovía Cáceres-Badajoz y que el resto de la carretera la vuelven a asfaltar. "Eso no es la línea de altas prestaciones que nos tienen prometida", ha remarcado al respecto los plazos de electrificación.

"El Gobierno de Extremadura no va a admitir, no va a consentir más excusas", ha remarcado el consejero extremeño, quien ha reclamado "más máquinas" para dicha actuación si es necesario para cumplir con los plazos previstos, puesto que se trata de una infraestructura que estaba contemplada en la red básica ampliada con un horizonte temporal 2030, de tal forma que "no hay excusas de ningún tipo para que se anuncie este retraso".

"Extremadura no merece este trato y no podemos consentir que nos pongan más piedras para el desarrollo de nuestra tierra", ha remarcado Martín Castizo, quien al ser preguntado si se plantea un frente común con Castilla-La Mancha para exigir al ministerio el cumplimiento de los plazos, ha recordado que hace dos meses mantuvo un encuentro con su homólogo donde acordaron pedir al ministerio "fasear" los tramos para no retrasar más su construcción a la espera de definir los trazados pendientes.