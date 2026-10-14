Extremadura pone en marcha una estrategia para reforzar su posicionamiento como destino gastronómico

Presentación de la Estrategia de Turismo Gastronómico de Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Turismo ha puesto en marcha la nueva Estrategia de Turismo Gastronómico de Extremadura marcará las líneas de actuación de los próximos años para consolidar la gastronomía como uno de los principales elementos diferenciadores de la oferta turística regional y reforzar el posicionamiento de Extremadura como destino de referencia.

Esta hoja de ruta se ha presentado este miércoles en un acto celebrado en el Palacio de Congresos de Mérida, en el que han participado el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, y el director general de Turismo, Óscar Mateos.

El consejero ha destacado que "Extremadura cuenta con un patrimonio gastronómico extraordinario y con todos los recursos necesarios para consolidarse como un destino de referencia en España y en el sur de Europa".

Por eso, León ha incidido en que esta nueva Estrategia Regional de Turismo Gastronómico, elaborada con la participación de todo el sector, convierte gastronomía regional en un "motor de desarrollo" del medio rural, refuerza la identidad territorial de la comunidad y "genera valor" para las empresas, trabajadores y visitantes, señala la Junta en una nota de prensa.

En los últimos años, la evolución de la demanda turística ha situado a la gastronomía entre los "factores más determinantes" en la elección de un destino. Los viajeros buscan, señala el Ejecutivo regional, "experiencias auténticas que les permitan conectar con la cultura local, conocer los procesos de producción y descubrir la identidad de los lugares que visitan".

La nueva hoja de ruta de la Dirección General de Turismo incorpora la experiencia acumulada durante más de una década de trabajo y adapta sus objetivos a las "nuevas tendencias" del mercado turístico, con especial atención al desarrollo de "experiencias auténticas, sostenibles y de calidad".

Asimismo, la estrategia aspira a favorecer la creación de nuevas oportunidades de desarrollo, especialmente en el medio rural, contribuyendo a la generación de empleo, al fortalecimiento del tejido empresarial y a la distribución de los beneficios del turismo por todo el territorio.

En este sentido, el consejero ha manifestado que la intención de la Junta de Extremadura es impulsarla "con continuidad y en permanente diálogo con productores, hosteleros, destinos, guías, agencias e instituciones, porque su éxito dependerá del trabajo conjunto de todos".

Durante la jornada se ha dado a conocer el plan de desarrollo del turismo gastronómico que abarca la estructuración de este producto turístico, la competitividad de la oferta gastronómica y la gestión y gobernanza de este segmento. Y también el plan de marketing del turismo gastronómico regional, que aborda temas como la marca y el relato gastronómico, la promoción, la digitalización y el apoyo a la comercialización.

El nuevo documento surge con vocación de convertirse en una herramienta de trabajo compartida por los distintos agentes vinculados al turismo y a la gastronomía, reforzando la colaboración público-privada como elemento clave para seguir impulsando el desarrollo de Extremadura como "destino gastronómico de referencia".