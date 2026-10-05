Extremadura presenta un recurso ante el Supremo contra el decreto que regula el reparto de menores migrantes

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, en una comparecencia en la consejería. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio, que regula la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados en las comunidades autónomas.

Según ha anunciado el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, dicho recurso ya ha sido firmado por la presidenta de la Junta, María Guardiola, y se llevará este martes a la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno, donde se informará del mismo.

El Ejecutivo extremeño se suma así a otras comunidades autónomas que ya han presentado un recurso contra el reparto de menores migrantes no acompañados, y da continuidad a su oposición al mismo desde que fuera aprobado.

Asimismo, según ha detallado el vicepresidente de Vox en una comparecencia en la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, en dicho recurso la comunidad reclama asimismo al Supremo la suspensión cautelar del decreto hasta que el alto tribunal dictamine si está ajustado o no a derecho.

Un decreto que cifra en 364 plazas la capacidad de Extremadura para acoger a los menores, cantidad que determinó el Gobierno "de manera absolutamente arbitraria, sin contar con Extremadura, sin conocer los recursos ni económicos ni habitacionales", ha señalado Fernández Calle.

"Extremadura no tiene una capacidad ilimitada, como cree el Gobierno de España", ha añadido, al tiempo que ha señalado que en el momento de la aprobación del decreto "Extremadura solamente tenía 14 plazas libres en el sistema de acogimiento de menores".

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