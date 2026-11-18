Extremadura se promociona en Texas - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Extremadura se promociona durante estos días en el estado de Texas como "destino turístico premium" en el marco del certamen 'Spain is Excellence' (SIE) que se celebra hasta este jueves, 19 de noviembre.

La Dirección General de Turismo participa en una misión comercial en la que durante cuatro días, la oferta turística de Extremadura para el segmento premium se promocionará en Estados Unidos a través del programa organizado por 'Spain is Excellence', que incluye presentaciones y reuniones con agencias de viajes y turoperadores especializados en turismo de lujo de Dallas, Houston y Austin.

Esta acción forma parte de las actuaciones que la Dirección General de Turismo viene desarrollando para "reforzar el posicionamiento de Extremadura como destino de excelencia y promocionar su oferta turística en este ámbito", y entre los principales recursos destacan alojamientos, restauración y empresas especializadas en experiencias exclusivas, señala la Junta en nota de prensa.

Según destaca, Extremadura cuenta con una propuesta "especialmente valorada por el viajero de alto nivel", basada en "la autenticidad del destino, la riqueza de su patrimonio histórico y cultural, una oferta gastronómica de calidad y espacios naturales de gran singularidad", señala.

Estos atributos permiten ofrecer experiencias exclusivas y personalizadas, alineadas con las tendencias de demanda del segmento premium.

En el marco de esta colaboración con 'Spain is Excellence', está previsto que un grupo de agentes turísticos estadounidenses visiten Extremadura en marzo de 2027.

Destaca la Junta que Estados Unidos es un mercado estratégico para España en este segmento, y Texas es el segundo estado más poblado del país, y resalta que el turista estadounidense se caracteriza por tener un alto poder adquisitivo, con las visitas culturales y la gastronomía como principales motivaciones.