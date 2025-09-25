Extremadura recibirá 1,2 millones del Consorcio Unite de la Comisión Europea para tecnologías avanzadas en salud

MÉRIDA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura a través de Fundecyt-Pctex, representa a España en el consorcio Unite de la Comisión Europea y que tiene como objetivo reducir la brecha digital en materia de salud en Europa mediante la financiación a empresas que desarrollen soluciones tecnológicas de última generación.

La participación de Extremadura en el proyecto Unite Digital Health, que está dotado con un total de 20 millones de euros y que durante estos días se reúne en Copenhague, Dinamarca, va a permitir que la región reciba 1,2 millones de euros para financiar a empresas y startups que desarrollen tecnologías sanitarias digitales capaces de mejorar la eficiencia, la accesibilidad y la calidad de los sistemas sanitarios.

Así, y durante los próximos cuatro años, la financiación europea que ofrece el consorcio Unite permitirá a empresas de la región abordar desde la ciencia, la tecnología y la innovación, desafíos como el envejecimiento de la población o la escasez de profesionales sanitarios, contribuyendo así a la mejora del mercado sanitario y su competitividad.

De esta forma, Extremadura es la única región española que participa en un ecosistema europeo de innovación en salud digital abierto y sin fronteras para abordar la fragmentación y el retraso de la innovación en salud digital en Europa.

Para ello, Unite ofrecerá convocatorias abiertas para la presentación de propuestas de proyectos, con el fin de financiar a empresas extremeñas innovadoras en el ámbito de la salud digital, incluidas empresas emergentes, grandes empresas y pymes, además de acompañamiento de startups seleccionadas, cursos de formación y planificación conjunta de la contratación pública, entre otras iniciativas, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

El proyecto reúne a actores claves procedentes de países como Dinamarca, Alemania, Grecia, Italia, Polonia o Reino Unido, incluyendo el sector privado, el sector público, el mundo académico y la sociedad civil con el fin de apoyar la expansión de las empresas emergentes locales y facilitar la creación de nuevas cadenas de valor en salud.

EXTREMADURA, VALLE REGIONAL DE INNOVACIÓN

La participación de Extremadura en Unite se produce después de que la Comisión Europea otorgara a la región el sello de Valle Regional de Innovación el pasado año, reconociéndola, así, como territorio clave de innovación en Europa y su compromiso para fortalecer el ecosistema I+D+i gracias a las acciones llevadas a cabo desde la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, a través de Fundecyt-Pctex.

Este reconocimiento forma parte de la Nueva Agencia Europea de Innovación, iniciativa de la Comisión Europea que persigue posicionar a Europa a la vanguardia de la innovación tecnológica y empresarial, además de acelerar y reforzar la innovación en los ecosistemas regionales de toda la UE y abordar la brecha en materia de innovación.

De esta forma, Extremadura asume un rol "clave" en la competitividad de Europa gracias sus fortalezas en áreas como la salud y la digitalización, participando activamente en la iniciativa Valles Regionales de Innovación con su propia agenda de innovación.