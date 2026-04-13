Extremadura reclama a Hacienda la actualización de entregas a cuenta de 2026 con las cantidades comunicadas en noviembre

La consejera de Hacienda en funciones, Elena Manzano - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura en funciones, Elena Manzano, ha reclamado este lunes a través de una carta remitida al ministro de Hacienda, Arcadi España, la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica para 2026 con arreglo a lo comunicado el pasado 17 de noviembre de 2025, cantidad que ascendía a 4.481,93 millones de euros, 373,49 millones de euros mensuales.

En la carta, la consejera de Hacienda ha incidido en que esta es la cifra que se comunica el pasado 17 de noviembre al ejecutivo regional pero que se ve modificada un mes más tarde, el 24 de diciembre de 2025 cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 16/2025 en el que se determina que estas entregas a cuenta, debido a la prórroga presupuestaria estatal, se determinan en 344,54 millones de euros al mes, es decir, 28,95 millones de euros mensuales menos.

"El Congreso de los Diputados no convalidó este Decreto y tampoco lo ha hecho con el Decreto-ley 2/2026 de 3 de febrero que llevó también esta actualización", ha indicado la consejera, que ha añadido que esta situación "ha provocado que durante los meses de enero, febrero y marzo hayamos recibido 86,86 millones de euros menos".

En este sentido, Manzano ha explicado que si a partir de ahora al no haberse convalidado los decretos, tal y como sucedió el año pasado, se tienen en cuenta las previsiones de ingresos contempladas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 con las que se estima, porque no se ha recibido comunicación oficial, que "Extremadura va a recibir 297 millones de euros mensuales, es decir, 76,49 millones de euros menos al mes que lo comunicado en noviembre de 2025".

Por lo tanto, ha advertido la consejera, si no se llevara a cabo la actualización de las entregas a cuenta en todo el ejercicio 2026, "dejaríamos de percibir un total de 775,24 millones de euros (86,86 millones de los meses de enero a marzo y 688,38 millones correspondientes a los meses de abril a diciembre) respecto a lo comunicado en 2025".

EFECTOS RELEVANTES EN LAS FINANZAS PÚBLICAS

La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones ha resaltado que la extensión en el tiempo de esta situación de prórroga presupuestaria a todo el ejercicio 2026 podría tener efectos relevantes e irreversibles sobre las finanzas públicas de no actualizarse las entregas a cuenta, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

"No se trata de dinero del Estado sino de ingresos tributarios de los ciudadanos cuya titularidad corresponde a las comunidades autónomas según el sistema de financiación", ha señalado la consejera, al tiempo que ha destacado que "no se trata de una concesión política sino de una obligación técnica para garantizar que los impuestos pagados por la ciudadanía se transformen oportunamente en servicios públicos de calidad".

Destaca la Junta que la no actualización de las entregas a cuenta "provoca importantes tensiones de tesorería que se afrontan recurriendo al endeudamiento", y en ese sentido, ha apuntado que el año pasado desde la Consejería de Hacienda se presentó un requerimiento al Ministerio por haber tenido que pagar 993.296,38 euros en intereses entre 2023 y 2024 debido al retraso en la actualización de las entregas a cuenta por parte del Gobierno central.

Por todo ello, el Ejecutivo autonómico ha instado al Gobierno central a "actuar con urgencia" para actualizar las entregas a cuenta conforme a lo comunicado el 17 de noviembre de 2025, un total de 4.481,93 millones de euros lo que se traduce en 373,49 millones de euros mensuales.