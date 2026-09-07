Extremadura reconoce con sus Medallas la superación, la igualdad, la diversidad y su legado patrimonial

Teatro Romano de Mérida, durante la intervención de la presidenta de la Junta, María Guardiola, en el acto de entrega de las Medallas de Extremadura, junto a los premiados. - JORGE ARMESTAR - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Extremadura ha entregado sus máximos reconocimientos a personas e instituciones en los que ve reflejados los valores que se identifican con la comunidad, como son el espíritu de superación, la igualdad y diversidad o la dimensión de su legado patrimonial.

El nadador Guillermo Gracia, el futbolista Pedro Porro --ausente por motivos profesionales--, el activista LGTBI José María Núñez, y el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida han recibido la Medalla de Extremadura en un acto celebrado en el Teatro Romano de Mérida, como es habitual en la noche previa al día de la comunidad, que se celebra cada 8 de septiembre.

Un acto en el Teatro Romano de Mérida conducido por la periodista extremeña Raquel Sánchez Silva, al que han puesto música la Orquesta de Extremadura y la soprano Pilar Jurado, que ha interpretado el himno de Extremadura, y la banda Sanguijuelas del Guadiana, que ha cerrado el acto con un adelanto del concierto que ofrecerán este martes en el mismo escenario.

Todo ello bajo el lema 'Sucede Extremadura', elegido como tributo al desaparecido Robe Iniesta, líder de Extremoduro, y ganador de la Medalla de Extremadura en 2014.

MEDALLAS DE EXTREMADURA

Tras recibir el galardón, el activista José María Núñez, galardonado por sus más de tres décadas al frente de la Fundación Triángulo, y a la que ha entregado la Medalla de Extremadura la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha remarcado que es la primera que el máximo galardón de la comunidad premia a esta causa, lo que "envía un mensaje nítido de que la diversidad forma parte indiscutible de nuestra identidad democrática y de nuestra realidad como pueblo, como Extremadura".

Núñez ha agradecido un galardón que recibe "por lo que haya podido aportar en la defensa del derecho a poder amar, desear y ser en mi tierra", al que, ha advertido, "parece logrado, pero que en realidad está en proceso de elaboración".

Asimismo, ha lanzado un mensaje a quienes "alientan discursos de odio, señalando muchas veces, especialmente a las mujeres y a las personas LGBTI, y lo ha hecho "con toda la calma del mundo, con toda la educación" que sus padres le han dado, con "mucha serenidad y con firmeza", les ha dicho que no van a permitir "ni un solo paso atrás".

El nadador cacereño Guillermo Gracia, que acumula 27 campeonatos del mundo, 15 de Europa y 46 de España, además de 10 récords del mundo, ha reconocido que recibir este galardón es un honor que jamás imaginó cuando se tiró a la piscina. La ha compartido con sus padres y hermanos, pero también con sus compañeros y su club, Cáceres Delfines, por exigirle "cada día, por confiar en mí y por enseñarme que las barreras se puedan superar".

Guillermo Gracia ha concluido su intervención con la frase que representa su manera de afrontar la vida: "mi capacidad es mayor que mi discapacidad", ha espetado, para añadir que "todos podemos superar nuestras barreras si creemos en nosotros mismos".

La directora del MNAR, Trinidad Nogales, ha expuesto un somero recorrido por la historia de un museo que comenzó en 1838, y su aportación al patrimonio de Mérida, Extremadura, España y al mundo, hasta llegar al gran salto que supuso la inauguración del actual espacio diseñado por Rafael Moneo.

Ha apelado al prestigio "ganado a pulso" de la institución, y ha reivindicado el papel de los museos en el mundo actual, como una figura que son "más necesarios que nunca".

Por último, ha apelado a la colaboración institucional "tan necesaria", porque "entre todos podemos conseguir grandes metas", entre las que ha citado el futuro Museo Nacional Visigodo, que convertirá a Mérida en "centro patrimonial único en el mundo, con una colección romana y visigoda de primerísimo nivel".

Pedro Porro, ausente en el acto por motivos profesionales, ha protagonizado un video en el que agradecer el galardón y ha recibido un caluroso aplauso de los asistentes al acto. Próximamente recogerá su Medalla de Extremadura cuando se lo permitan sus compromisos profesionales

La encargada este año de leer el ya tradicional discurso ciudadano ha sido la escritora y novelista almendralejense Inma Rubiales, ha reivindicado el papel de los jóvenes, como futuro pero también como presente, en el que tienen "muchas ganas de hacer cosas".

También ha abogado por "cuidar el talento, darle espacios, herramientas y oportunidades para desarrollarse", y seguir mejorando las comunicaciones y conexiones con el resto del mundo, porque "estar conectado es sinónimo de libertad". "Queremos que nuestros jóvenes puedan llegar muy lejos desde aquí".

ALTURA PARA AFRONTAR "TIEMPOS EXIGENTES"

En su intervención, la presidenta extremeña, María Guardiola, ha dedicado palabras para los galardonados, ejemplo, ha dicho, de que esta región "sigue avanzando y lo hace con ética y con unidad", y esto es lo que quiere para la comunidad autónoma.

Unas Medallas de Extremadura "que nos recuerdan que nada importante nace del conformismo. Que nada mueve el mundo tanto como reconocernos capaces. Capaces de llegar lejos, de romper límites, de cuidar nuestra memoria y de ampliar la libertad de los demás".

En su alocución, que ha estado jalonada de referencias a las letras de las canciones de Robe Iniesta, ha remarcado los avances de la región reflejados en datos macroeconómicos, como en la evolución del desempleo, y también ha tenido palabras de ánimo a los afectados por los incendios de este verano, especialmente en Las Hurdes. "Estuvimos antes, estamos durante y estaremos después", ha remarcado.

Guardiola, que ha recordado también el objetivo de la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz, ha comenzado sus palabras con un guiño al líder de Extremoduro: "sucede que Extremadura cree en su destino y en su gente. Sucede que Extremadura no entiende de barreras ni de complejos", y también ha dicho después que "todos hemos sentido alguna vez aquello que sintió Robe, que tenemos una estrellita pequeñita, pero firme. Pequeñita, pero firme".

También ha tenido palabras sobre el presente y el futuro más próximo que vive la región y el país. "Vivimos tiempos exigentes. Y no debemos elegir el camino fácil: el del odio, el del enfrentamiento, el del hastío".

Para Guardiola, "de poco sirve defender una causa si la forma en que la defendemos la desdibuja o la bloquea. Toda lucha social, todo avance democrático tiene que hacerse desde el amor", ha señalado, para añadir que no se pueden "defender avances en igualdad o en diversidad señalando con odio. Porque el que lo hace, al final, se convierte en lo mismo que combate".

Por último, ha puntualizado que estos tiempos requieren "altura y madurez", para añadir que la política "no puede olvidar que es servicio público y que quienes estamos en ella debemos ser sencillos servidores. No estamos para romper. No estamos para dividir. No estamos para polarizar".

MÉRIDA, EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE

Por su parte, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha felicitado a todos los galardonados pero especialmente se ha detenido en el MNAR, del que ha dicho que hablar de este museo es "hablar de una ciudad que supo reivindicar su pasado para construir su futuro", porque "no fue únicamente una gran obra arquitectónica", sino también el resultado de una "voluntad política, cultural e institucional que permitió que Mérida pudiera reclamar, con más fuerza que nunca, el lugar que le correspondía por la extraordinaria dimensión de su patrimonio".

Asimismo, ha reivindicadola puesta en marcha del Museo Nacional de Arte Visigodo, y en este sentido le ha reclamado a Guardiola, como sucedió hace 40 años con el MNAR, que tenga como objetivo principal esa exigencia al Gobierno de España para Mérida y para Extremadura, porque "Mérida no va a pedir permiso para ejercer su liderazgo".