Extremadura recurre ante el Tribunal Constitucional el decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, en rueda de prensa - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, por considerar que invade competencias autonómicas.

Esta decisión, como ha explicado el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, se produce después de que el Gobierno central haya rechazado íntegramente el requerimiento de incompetencia presentado por la Junta contra este real decreto.

De este modo, en rueda de prensa, ha defendido que la Junta entiende que el texto contempla algunas regulaciones que "exceden" de las competencias del Gobierno central y que, por tanto, "entran dentro de las competencias de la comunidad autónoma".

Así, como ha avanzado Bautista, los cinco grandes bloques sobre los que Extremadura interpondrá el recurso de inconstitucionalidad son por obligar a mantener de forma permanente la protección de determinadas vigencias durante toda la vida de la vivienda, además de por la imposición a las comunidades autónomas de una cofinanciación del 40 por ciento de las viviendas previstas.

También ha apuntado que el decreto insiste también en la intervención de las llamadas zonas tensionadas y exige también autorización estatal para determinados actos financiados con fondos públicos.

"Estas condiciones estamos convencidos de que limitan la capacidad de Extremadura para decidir su propia política de vivienda", ha sentenciado, además de añadir que Extremadura defiende la cooperación entre las administraciones siempre y cuando se "respeten las competencias de cada una de las mismas".