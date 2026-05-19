Extremadura refuerza las oportunidades empresariales y de empleo vinculadas al la defensa en una jornada en Badajoz

Participantes en una jornada centrada en las oportunidades que el sector de la defensa ofrece al tejido empresarial extremeño y al empleo, - JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura refuerza las oportunidades empresariales y de empleo vinculadas al sector de la defensa en una jornada celebrada en la Base General Menacho de Bóta (Badajoz).

En la cita se ha destacado el papel del Ejército como "motor" de conocimiento, capacidades técnicas y valores aplicables al ámbito empresarial.

Durante el encuentro, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta, Guillermo Santamaría, ha destacado el carácter transversal de la industria de la defensa, con "impacto" en sectores como la tecnología, la logística, la salud, el agroalimentario o las telecomunicaciones, y su capacidad para generar nuevas líneas de negocio y riqueza en la región.

En este contexto, se ha subrayado que Europa movilizará en torno a 800.000 millones de euros en defensa, lo que abre un escenario de oportunidades que Extremadura está trabajando para aprovechar.

La jornada ha permitido a las empresas conocer de primera mano las capacidades y experiencia del Ejército en ámbitos como las telecomunicaciones, la mecánica, la conducción profesional, la hostelería o la construcción, así como los valores que caracterizan a sus profesionales, entre ellos el espíritu de equipo, la generosidad, la capacidad de sacrificio y la adaptación a entornos exigentes.

En este sentido, se ha destacado el potencial de los profesionales procedentes de las Fuerzas Armadas como talento "altamente" cualificado para las empresas, especialmente en un contexto en el que "muchos" sectores trasladan "dificultades" para encontrar mano de obra.

ESTRATEGIA BALUARTIA Y HERRAMIENTAS DE APOYO

La jornada se enmarca en la Estrategia Baluartia que la Junta de Extremadura impulsa desde hace dos años para fortalecer el sector económico de la defensa en la región y facilitar la diversificación del tejido empresarial hacia este ámbito.

Ejemplos como la producción de infraestructuras metálicas, equipamiento logístico o suministros alimentarios, soluciones tecnológicas o drónica evidencian la capacidad de adaptación de las empresas extremeñas.

Entre las herramientas puestas en marcha destaca el Bono Impulsa Defensa, orientado a fomentar la contratación de exmilitares, facilitando su transición al ámbito civil y poniendo en valor sus competencias profesionales.

Asimismo, se ha destacado la nueva convocatoria de Consolidapyme, que incorpora apoyo a certificaciones estratégicas como la Pecal, "clave" para acceder a contratos en el sector de la defensa, así como el programa Gotomarket, que ya incluye proyectos de dualización cercanos a mercado, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Actualmente, 15 empresas extremeñas figuran en el catálogo del Ministerio de Defensa, a las que se suman otras que ya trabajan en este ámbito como proveedores y han mostrado interés más de 300 empresas.

IMPULSO A LA INTERNACIONALIZACIÓN Y COLABORACIÓN TERRITORIAL

Dentro de esta estrategia, Extremadura está complementando trabajo con la colaboración entre territorios, como la que se desarrolla con la Región de Murcia, que el consejero visita esta semana con el objetivo de compartir experiencias y avanzar en el desarrollo de este sector estratégico.

Esta semana también está prevista la participación en el congreso Aerospace & Defense Meetings Sevilla 2026, donde nueve empresas extremeñas mantendrán encuentros bilaterales con compradores internacionales.

El consejero ha agradecido a la Delegación de Defensa y al jefe de la Base General Menacho, que se haya permitido celebrar la jornada en dicha base y, de este modo, hayan dado a conocer de primera mano a los empresarios los conocimientos y experiencia de los militares en campos como las telecomunicaciones, mecánica, conducción profesional, hostelería o construcción.