Archivo - Una pareja con un carrito de bebé. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID/ MÉRIDA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registró en 2025 un saldo vegetativo negativo por decimosexto año consecutivo, con 5.038 defunciones más que nacimientos.

En concreto, Extremadura registró en 2025 un total de 6.474 nacimientos, un 1 por ciento menos que el año anterior, mientras que se contabilizaron 11.512 defunciones, un 0,34 por ciento más, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, con los 6.474 nacimientos, Extremadura registró una tasa bruta de natalidad de 6,14 por cada mil habitantes, mientras que el número medio de hijos por mujer residente en Extremadura fue de 1,13, similar al año anterior.

De acuerdo a estos datos, los meses de mayores nacimientos fueron noviembre, con 578, y octubre, 568, mientras que febrero y julio fueron los meses que menos nacimientos registraron (484 y 511 nacimientos respectivamente).

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