Extremadura registra 5.693 denuncias por drogas en 2025, un 4,91 por ciento menos

Archivo - Agentes de la Guardia Civil pesan drogas en el marco de la operación ‘Adriático’, en Ibiza, Baleares (España). - Guardia Civil - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera han tramitado un total de 5.693 denuncias por tráfico e infracciones vinculadas a estupefacientes en Extremadura durante el año 2025.

Esta cifra supone un descenso del 4,91 por ciento respecto al ejercicio anterior, según la Estadística Anual sobre Drogas elaborada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco).

Por su parte, la cifra de detenciones en la comunidad ha bajado un 26,70 por ciento respecto al año 2024, con 302 detenciones, lo que representa un 1,38 por ciento del total nacional.

Por volumen de sustancia incautada en 2025, encabeza el ránking en Extremadura la marihuana con 613 kilos, un 67,81 por ciento más que en el año anterior; seguida del hachís con 118 kilos, un 76,37 por ciento menos que el año anterior.

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