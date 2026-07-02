Extremadura registra más de 9.600 solicitudes en el proceso de regularización extraordinario de migrantes

Varias personas migrantes esperan en el exterior de una oficina de la Seguridad Social - Carlos Luján - Europa Press

MADRID/MÉRIDA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado 9.634 solicitudes en el proceso de regularización extraordinario de migrantes, de acuerdo con los datos aportados por la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.

Por provincias, según la información facilitada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Badajoz ha registrado un total de 5.954 solicitudes y 3.680 Cáceres.

Además, se han asignado 2.841 citas en el conjunto de la comunidad autónoma; y el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería ha alcanzado un 17,2 por ciento de las solicitudes en Badajoz y un 14,3 por ciento en Cáceres.

Así, la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, y el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, han incidido en una comparecencia este jueves en que este es un proceso "en marcha"; y han calificado los datos aportados a nivel nacional como "una primera fotografía" en relación a todas las actuaciones pendientes a este respecto como la tramitación del volumen de solicitudes.

SITUACIÓN EN ESPAÑA

En toda España, y de acuerdo con los datos aportados por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se han registrado 1.174.978 solicitudes en este proceso, de las que el 52%, esto es 608.000, ya están tramitándose.

En un vídeo para ofrecer los primeros datos disponibles del proceso de regularización, en el que se pudo participar hasta el pasado 30 de junio, la ministra ha subrayado que el volumen total de solicitudes "pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo".

De acuerdo con los datos aportados por Pilar Cancela, el número de resoluciones definitivas, es decir con finalización del expediente, asciende a 11.000 a nivel estatal. "Toda persona que ha presentado una solicitud tendrá una notificación de resolución", ha apuntado.