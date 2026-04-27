Extremadura registra seis muertos en accidentes laborales en los dos primeros meses, un 50% más que en 2025

La secretaria de Salud Laboral y Políticas Sociales de UGT Extremadura, María José Ladera, - UGT EXTREMADURA

MÉRIDA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Extremadura ha registrado en los dos primeros meses de este año seis muertos en accidentes laborales, un 50 por ciento más que en el mismo periodo de 2025.

Estos datos se han puesto de manifiesto durante la presentación en Mérida de la exposición 'El valor de volver a casa. EPIs y prevención de riesgos laborales salvan vidas', con la que se pretende evidenciar que una parte importante de los accidentes laborales pueden evitarse mediante una adecuada prevención y alertar sobre las preocupantes cifras de fallecidos en el trabajo.

Así, en el 2025 se registraron 14 muertes en accidentes laborales y en los dos primeros meses de este 2026 ya han fallecido seis personas trabajadoras.

La secretaria de Salud Laboral y Políticas Sociales de UGT Extremadura, María José Ladera, ha subrayado que el sindicato sigue manifestando su preocupación por los datos de siniestralidad laboral en la región y ha recordado que "14 personas perdieron la vida por el hecho de ir a ganársela".

La muestra, que incluye ejemplos prácticos de situaciones de riesgo y de cómo el uso correcto de estos equipos puede evitar daños graves o incluso la muerte en el entorno laboral, se enmarca en la conmemoración del 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y pretende servir como herramienta divulgativa para trasladar a la sociedad la importancia de reforzar la cultura preventiva en las empresas.

En 2025 se registraron en Extremadura 23.338 accidentes laborales, de los cuales 14 tuvieron resultado mortal. Cada día, 64 personas trabajadoras sufrieron un accidente laboral, y la mitad de ellos causaron baja médica.

El índice de incidencia se situó en 2.757 accidentes por cada 100.000 trabajadores, un 8 por ciento por encima de la media nacional, mientras que los accidentes graves presentaron una incidencia un 30 por ciento superior.

Además, nueve de cada diez accidentes con baja se debieron a causas técnicas, y ocho de cada diez se produjeron en el propio centro de trabajo, lo que evidencia el "amplio margen de mejora existente en materia preventiva", ha apuntado UGT Extremadura en nota de prensa.

Los datos correspondientes a enero y febrero de 2026 reflejan una "evolución preocupante", ya que los accidentes mortales en centro de trabajo han aumentado un 50 por ciento, pasando de 4 a 6 víctimas, mientras que los accidentes in itinere crecen un 27,7 por ciento.

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