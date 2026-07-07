Extremadura reitera su posición contraria a los déficit asimétricos y destaca que no cabe hacer "tratamientos dispares"

La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Aocial de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha reiterado la posición contraria de la región a los déficits asimétricos para las comunidades autónomas y ha destacado que no cabe hacer "tratamientos dispares".

Manzano, a preguntas de los medios por esta posibilidad lanzada este pasado lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha señalado que "nadie esperaba" esta propuesta.

Así, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, ha explicado que España incorporó la posibilidad de hablar de déficits asimétricos, algo que no sucede en la actualidad, ha dicho.

"Saben que fijamos un objetivo, un 0,1 para todas las comunidades autónomas, y esto lo que abre la posibilidad es que en Cataluña, por ejemplo, se permitiese ir a un déficit de un 0,6, 0,7, 0,8, mientras que en otras regiones estuviéramos limitadas al 0,1 o a lo que se estimase", ha advertido.

En este sentido, Manzano ha considerado que se debe ser consciente del mensaje que se lanza a la ciudadanía con esta posibilidad, ya que entiende que hay cuestiones que son "tan importantes" que deben ser adoptadas en conjunto y deben ser las mismas para todos, toda vez que lo que "está en juego" es la capacidad financiera de las comunidades autónomas para prestar servicios.

De esta forma, ha apuntado que si se traslada que algunas comunidades sí van a poder tener mayor facilidad a la hora de endeudarse y de acceder a financiación, se evidencia que hay regiones que pueden prestar mejores servicios frente a otros territorios en los que esa capacidad "va a estar más limitada".

Por ello, ha abogado por ser conscientes de que España es un Estado unitario con distintas regiones y nacionalidades pero existen cuestiones que deben ser "iguales para todos" para salvaguardar el principio de "igualdad" y "justicia".

"Creemos que también por la propia configuración de nuestro Estado, por la pertenencia a la Unión Europea y porque realmente trabajemos en un desarrollo equilibrado de todo el territorio,en esta cuestión no cabe hacer tratamientos dispares, en esta cuestión es necesario que sigamos defendiendo lo que existe a día de hoy, que es un objetivo único", ha subrayado.

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