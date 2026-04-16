Extremadura sigue a la cola del reciclaje de envases de vidrio en España tras descender un 1,4% en 2025

Una mujer deposita un envase de vídrio en el contenedor verde. - ECOVIDRIO

MÉRIDA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La recogida selectiva de envases de vidrio en Extremadura en 2025 alcanzó las 9.223 toneladas, lo que supone un descenso del 1,4% respecto al año anterior, según los datos de Ecovidrio.

Estas cifras se enmarcan en un momento de contracción del consumo de envases de vidrio de un solo uso de en torno al 2%, que "impacta directamente" en el volumen de residuos generados y, posteriormente, recuperados.

Concretamente, cada ciudadano extremeño depositó 8,8 kilos de envases de vidrio en el contenedor verde, lo que equivale a 30 envases por persona, dato que sitúa a la región "muy por debajo" de la media nacional, que se encuentra en 20 kilos y 68 envases por habitante, y a la cola del país en materia de aportación ciudadana al reciclaje de envases de vidrio.

En total, en Extremadura se depositaron unos 31 millones de envases de vidrio, lo que equivale a más de 86.000 envases al día y más de 60 envases cada minuto.

Por provincias, la aportación ciudadana al reciclaje de envases de vidrio en Cáceres alcanzó los 9,1 kilos por habitante, mientras que Badajoz se situó en los 8,6 kilos por persona. Ambas se situaron entre las últimas provincias españolas en materia de aportación ciudadana al reciclaje de vidrio, solo por delante de Toledo.

691 TONELADAS DE ENVASES MAL DEPOSITADOS

Por otro lado, además del vidrio recuperado a través de los contenedores de la región, Ecovidrio recuperó de manera complementaria más de 691 toneladas de vidrio que no fueron correctamente separadas en origen y que pudieron recuperarse a través de las plantas de Residuos Urbanos presentes en Extremadura, reintegrándose así en el proceso productivo.

Esta cifra refleja los "esfuerzos" por "identificar nuevas fórmulas que permitan aumentar las cifras de recuperación de envases de vidrio" en España, remarca la entidad. La gerente en la zona de Ecovidrio, Coral Rojas-Marcos, señala que en un año marcado por la moderación del consumo, los extremeños se han quedado "lejos" de la media española en lo relativo al reciclaje de vidrio.

Por ello, el gestor seguirá trabajando de la mano de las administraciones locales para reforzar la separación en origen y desplegar iniciativas que permitan "mejorar progresivamente los niveles de recogida selectiva".

Cabe recordar que el vidrio es un material 100 % reciclable de manera infinita y sin perder calidad, lo que convierte al sistema de recogida separada de envases de vidrio en el modelo "más eficaz, eficiente y ambientalmente sostenible".

En este sentido, Ecovidrio subraya que gracias al reciclaje de vidrio en Extremadura durante 2025 se ha logrado evitar la emisión de más de 5.800 toneladas de CO2 a la atmósfera, el equivalente a las emisiones de más de 2.700 coches retirados de la circulación durante un año.

Asimismo, evitar la extracción de más de 11.900 toneladas de materias primas, lo que equivalente al peso de la Torre Eiffel; o ahorrar más de 7.000 MWh de energía, el equivalente a un mes el consumo energético de todos los hospitales de Extremadura.

Por otro lado, Ecovidrio señala que ha avanzado en el objetivo marcado en su estrategia EcoVares de lograr un 76% de establecimientos de hostelería recicladores a finales de 2025. Así, durante el pasado año, la entidad ha impactado a más de 2.200 establecimientos hosteleros de Extremadura.