Extremadura se sitúa entre las zonas que superan ampliamente las lluvias normales desde el inicio del año hidrológico

España registra 465 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 33% más de lo normal. - AEMET

MADRID/MÉRIDA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad de Extremadura se sitúa entre las zonas del país que superan ampliamente los valores normales de lluvias desde el inicio del año hidrológico en octubre, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Mientras, las precipitaciones acumuladas en España desde el inicio del año hidrológico a inicios de octubre se cifran en 465 litros por metro cuadrado. Esto supone un 33 por ciento más de lo normal, que se sitúa en 349 litros/metro cuadrado.

Por zonas, las precipitaciones superan lo habitual en la mayor parte del territorio peninsular, con excepción de una franja del Cantábrico que se extiende desde Asturias hasta el País Vasco y de una zona reducida en el interior de Aragón.

En especial, destacan las recogidas en el cuadrante suroeste de la Península, junto con Extremadura, así como en ciertos puntos de la fachada mediterránea y el delta del Ebro. Allí los acumulados superan ampliamente los valores normales e incluso llegan a duplicarlos.

En cuanto a los archipiélagos, las precipitaciones se sitúan por encima de lo normal tanto en Canarias como en Baleares salvo por la mitad sur de las Canarias de mayor relieve y en la mitad este de Mallorca.

El organismo estatal indica que durante el período comprendido entre el 25 de febrero y el 3 de marzo las precipitaciones afectaron a la mitad norte y al Levante peninsulares, así como a la provincia de Cádiz y a Ceuta, aunque con máximos que oscilaron entre 20 y 30 litros/metro cuadrado.

En el archipiélago canario fueron más copiosas. En este aspecto, Aemet destaca la mitad norte de las islas de mayor relieve, especialmente en el interior de Tenerife, donde se superaron los 100 litros/metro cuadrado.

Entre las precipitaciones acumuladas en los principales observatorios, el organismo estatal habla de los 124 litro/metro cuadrado en Izaña, los 59 litro/metro cuadrado en Tenerife/Los Rodeos, los 32 litro/metro cuadrado en Ceuta, los 31 litro/metro cuadrado en Santa Cruz de Tenerife, los 18 litros/metro cuadrado en el aeropuerto de Lanzarote y los 17 litros/metro cuadrado en Vigo/Peinador.

Además, incide en que el día 4 se registraron precipitaciones en el tercio sur de la Península y en Canarias.