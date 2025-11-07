Extremadura tenía 21.208 pacientes en lista de espera para operarse a cierre de junio, con una media de 134 días

MADRID/MÉRIDA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura tenía a 21.208 pacientes en lista de espera para una intervención quirúrgica no urgente con un tiempo medio de espera de 134 días.

El Ministerio de Sanidad ha presentado los últimos datos de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, en el corte del primer semestre de 2025, así a 30 de junio había 832.728 pacientes se pendientes de una intervención quirúrgica no urgente con un tiempo medio de espera de 118,6 días, lo que supone un 1,84 por ciento menos pacientes y 2,4 días menos respecto a 30 de junio de 2024. Además, el 19,6 por ciento de los pacientes llevaba incluido en lista de espera más de 6 meses, en este caso disminuye 0,9 puntos.

Fuentes consultadas de Sanidad recuerdan a Europa Press que, junto a las CCAA, se está desarrollando un nuevo sistema de información sobre las listas de espera del Sistema Nacional de Salud, que sustituirá al modelo vigente desde 2003. "Este esfuerzo conjunto persigue unificar criterios, garantizar la trazabilidad de los pacientes desde el diagnóstico hasta la intervención y disponer de datos homogéneos, comparables y más representativos de la realidad asistencial en todo el territorio", afirman.

