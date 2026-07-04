Extremadura vuelve a estar este domingo en alerta naranja por temperaturas superiores a los 39 grados

Archivo - Mujer dándose aire con un abanico en plena ola de calor en un parque - JOSE MIGUEL SANCHEZ/ISTOCK - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este domingo un aviso especial por ola de calor en España, con temperaturas muy elevadas que alcanzarán valores de entre 39 y 41 grados en Extremadura.

De esta manera, la Aemet ha activado la alerta naranja para todas las comarcas de la región, desde las 13,00 horas hasta las 21,00 horas. El norte de Cáceres y Villuercas y Montánchez alcanzarán los 39 grados, mientras que la Meseta Cacereña, Barros y Serena, la Siberia extremeña y Sur de Badajoz estarán en alerta por temperaturas de hasta 40 grados. En el caso de las comarcas de las comarcas del Tajo y Alagón y Vegas del Guadiana, los termómetros llegarán hasta los 41 grados.

Para el resto de la Península, Aemet ha alertado de la posibilidad de alcanzar puntalmente hasta los 42 grados en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, así como en el oeste de Andalucía y de forma aislada en zonas de Galicia y el valle del Ebro.

Según la previsión, la situación de estabilidad continuará durante la jornada, con cielos despejados o poco nubosos en la mayor parte del territorio peninsular y en Baleares, aunque con presencia de nubes altas.

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