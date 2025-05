El Extremareggae Music Festival celebra su quinta edición en Alburquerque con Adriana Rogan, DJ Lion o Willy Wylazo

BADAJOZ, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Extremareggae Music Festival celebra su quinta edición el sábado 31 de mayo a las 18,00 horas en el anfiteatro de la Casa de la Cultura 'Luis Landero' de Alburquerque con un cartel integrado por artistas de Extremadura, Málaga y Madrid.

Así, este evento consolidado como una de las citas del reggae en Extremadura y una referencia en la península se extenderá durante más de seis horas ininterrumpidas de música y cultura de la mano de Adriana Rogan 'La Reina Galeón', ganadora del talent show 'Tierra de talento'; la banda madrileña Rebelion Reggae Band; el cantante extremeño Willy Wylazo; el selector local Martin Mooch y el veterano DJ Lion.

El festival, con entrada gratuita, también contará con food truck, barra de bebidas y un mercado artesanal con propuestas de Extremadura y Portugal, y se dispondrá de camping gratuito y área de campers con luz incluida.

Además, el viernes 30 se proyectará para un centenar de estudiantes el documental 'Why do jamaicans run so fast?', que cuenta con Usain Bolt como protagonista durante las Olimpiadas de 2008, con el objetivo de promover el esfuerzo y la constancia a la vez que acerca la cultura reggae y sus valores positivos a los jóvenes de la localidad.

Con más de 500 asistentes en 2024 en la que fue la primera edición celebrada en Alburquerque, Extremareggae 2025 ha sido presentada este miércoles por su director, Javier Pulpo; junto al director del Centro de las Artes y de la Música de Extremadura (Cemart), Antonio Martín; el diputado de Cultura, Deporte y Juventud de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas; el alcalde de Alburquerque, Manuel Gutiérrez, y el cantante Willy Wylazo.

En su intervención, Javier Pulpo ha valorado que "se cierra un círculo" porque un año más presentan una nueva edición que celebrarán en Alburquerque, cuya programación contempla para el día 30 la proyección del citado documental exclusivamente para escolares, y arranca el sábado 31 a las 18,00 hasta las 2,00 aproximadamente. Como novedad, en la entrada contará con un mercado de artesanos extremeños, portugueses o africanos como una manera de "engrandecer" más el festival y su propuesta cultural.

En lo que a grupos se refiere, ha explicado que empezará a las 18,00 con DJ Lion, que es un DJ malagueño y uno de los pioneros del reggae nacional que será el encargado de abrir y cerrar el festival, que contará con Adriana Rogan, también malagueña y cabeza de cartel, además de los madrileños Rebelion Reggae Band; DJ Mooch, DJ inglés residente de la localidad de Alburquerque; y el artista extremeño Willy Wylazo, tras lo que ha dado las gracias a las instituciones presentes por el apoyo que les brindan.

Antonio Martín ha destacado que se trata de la quinta edición del festival que, en esta ocasión y por segundo año consecutivo, se celebra en Alburquerque, y que están "encantados" y "contentos" de volver a apoyar y colaborar con este evento que "va tomando fuerza", "pulso" y "ritmo", y que nació con la intención de consolidarse como uno de los punteros de la región y también a nivel nacional en lo que al estilo reggae se refiere y cree que "poco a poco lo está consiguiendo".

Ricardo Cabezas ha señalado por su parte que, cuando hace cinco años Javier Pulpo entró en la diputación para presentarles este festival, no tuvieron "la menor duda de decirle que sí y de apoyarlo" y que estaban "convencidos" de que se iba a consolidar, prueba de lo cual es la próxima celebración de su quinta edición. Así, ha felicitado a Javier Pulpo "por esta apuesta tan importante, incluso arriesgada, se podría decir, hace cinco años" y por traer el reggae a la provincia, ese año con artistas como el extremeño Willy Wylazo, "versátil" y que "se atreve con muchos estilos".

A su vez, Manuel Gutiérrez ha explicado que es la segunda vez que este festival se celebra en Alburquerque, ante lo que ha agradecido a la organización por fijarse o acordarse de esta localidad que, por otro lado, tiene una "grandísima experiencia en eventos de este calibre", ya sea de índole musical, cultural o deportivo, así como que están "satisfechos" de las ocasiones que han acudido a Badajoz a presentar este tipo de actividades, "muy importantes" y que son una manera de "proyectar" y "levantar" la población y de mostrar "todo lo bueno que tiene" en cuanto a iniciativas.

Finalmente, Willy Wylazo ha reconocido que es "un placer" estar en el Extremareggae Music Festival en el que será su primer año, algo que es un "honor" y ante lo que tenía "muchas ganas", a la par que ha adelantado que va a intentar "darlo todo y hacer la mejor música".