La extremeña Carolina Yuste reivindica el derecho a una vivienda digna para todas las personas tras su segundo Goya

La extremeña Carolina Yuste ha reivindicado la noche de este pasado sábado en Granada el derecho a una vivienda digna "para todas las personas" en el marco de su discurso de recogida del Goya a Mejor Actriz Protagonista 2025 por su papel en 'La infiltrada'.

Asimismo, tras reconocerse como una "privilegiada" por poder "pagar el alquiler" de su casa, la actriz ha instado a no usar las heridas sociales y "el dolor de tantísima gente" para "sacar rédito político" y "cosas que solo generan violencia" y son "oscuras".

Por ello, Yuste se ha dirigido a quienes "tienen ese poder" para que pedirles que se muevan desde el "respeto y amor todo el rato" a modo de cierre del discurso de recogida de su segundo Goya, tras haberse llevado en 2019 el Premio a Mejor Actriz de Reparto por 'Carmen y Lola'.

En el largometraje dirigido por Arantxa Echevarría por cuya interpretación ha sido galardonada, la actriz de origen pacense interpreta a una agente de policía que consigue desempeñar la misión más difícil de su vida: ir informando a sus superiores, mientras convive con dos terroristas que, si en algún momento sospechan de ella, no dudarán en asesinarla.

En esta categoría, también competían Emma Vilarasau, por 'Casa en flames'; Julianne Moore, por 'La habitación de al lado' (The Room Next Door); Tilda Swinton, por 'La habitación de al lado' (The Room Next Door); y Patricia López Arnaiz, por 'Los destellos'.

Con su reconocimiento primero a las compañeras que también habían sido nominadas al Goya a Mejor Actriz Protagonista, Yuste ha asegurado que son "unas privilegiadas" en un oficio "muy complejo" en el que han podido desempeñar "trabajos increíbles".

"Sois referentes de cómo quiero ir avanzando", ha reconocido la actriz refiriéndose a sus compañeras Emma Vilarasau, Patricia López Arnaiz, Julianne Moore y Tilda Swinton, y aludiendo, además, a Echevarría, a las productoras y a todo el equipo de la película.

REACCIONES EN EXTREMADURA AL PREMIO

Entre las autoridades extremeñas que han felicitado a Yuste destacan la presidenta de la Junta, María Guardiola, quien en un mensaje publicado en sus redes sociales ha asegurado que la actriz ha "hecho vibrar a España" y "especialmente a Extremadura" por un "talento" que, ha subrayado, "traspasa la pantalla".

A ella se ha sumado con un vídeo publicado en 'X' desde la ciudad de Zaragoza el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quien ha expresado el "orgullo" que sienten los pacenses de "verla triunfar" y ganar nuevamente un Goya.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha reivindicado a Yuste como un "ejemplo" de "talento, trabajo, esfuerzo y pasión por su profesión", al tiempo que la ha definido como la representación de "toda una generación que marcará el futuro" de la región.