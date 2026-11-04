La Facultad de Comunicación de Badajoz expone imágenes de iniciación a las fotos analógicas en blanco y negro

Inauguración de la exposición ‘Imágenes Iniciáticas 26'. - UEX

BADAJOZ, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala Cultural 'El Cubo', ubicada en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura (UEx) en la Alcazaba de Badajoz, ha inaugurado la exposición 'Imágenes Iniciáticas 26', que se puede visitar del 3 al 27 de noviembre en el marco de la V edición del festival Negativo de fotografía.

Los autores de las obras son un grupo de fotógrafos interesados por la fotografía analógica en blanco y negro que realizaron un taller de iniciación a la misma en el marco de las Aulas Culturales de la UEx. Para varios de ellos ha sido su primer contacto con el laboratorio analógico y en este caso se muestran algunas de esas imágenes iniciáticas.

De este modo, en esta exposición colectiva de temática libre se muestran algunas de las imágenes resultado de este taller de iniciación a la fotografía analógica, ofertado en el marco de las Aulas Culturales, dependientes del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la UEx, para cualquier persona interesada.

Para varios de los autores se ha tratado de sus primeras fotografías hechas en analógico (negativo en blanco y negro de 35 mm) y de sus primeras ampliaciones en papel (RC, multigrado, acabado perlado), por lo que solo han tenido la oportunidad de tomar, revelar y positivar un carrete y algunas imágenes, y "apenas hubo margen de error".

Los autores son Juan Carlos Aldana Sánchez, Ángela Campos Fernández, Natalia Cordero Ponce, Alejandro de la Hoz Aunión, Carmen de Matos Cabanillas, Andrea García Alves, Almudena Gómez Cantero, Marina Durán, Azahara Garrón López, Ángel Márquez, Ana Abigail Ramírez Padilla y Helena Rodríguez Galindo.

En la inauguración han intervenido el coordinador del festival Negativo, Pepe Calero; el director general de la Fundación Caja Badajoz, Iván Manzano Pajares; el decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación, Daniel Martín Pena; y el responsable de la Sala Cultural 'El Cubo' y profesor del taller de fotografía analógica, Javier Trabadela Robles.

Iván Manzano Pajares ha agradecido poder participar en la facultad y con los estudiantes, y se ha referido a la formación dual del Cediex; mientras que Pepe Calero ha destacado que el festival "es cultura, es social, es educación y es conservación del patrimonio".

Daniel Martín Pena ha puesto en valor la colaboración de estas organizaciones con la facultad y, por último, Javier Trabadela Robles ha felicitado a los autores y ha agradecido su implicación en la creación de las fotografías.

La Sala Cultural 'El Cubo' es un espacio abierto a toda la sociedad, como la propia facultad, dedicado a la promoción y difusión del arte y la cultura, en especial para artistas noveles, a quienes se quiere dar la oportunidad de exponer su obra, según indica la UEx en nota de prensa.