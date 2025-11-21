Fallece un hombre de 52 años en el vuelco de un tractor en una finca de Aldea del Cano

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo en una carretera. (Foto de archivo). - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÉRIDA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años ha fallecido como consecuencia del vuelco de un tractor este viernes, 21 de noviembre, en una finca de la localidad cacereña de Aldea del Cano.

El siniestro se ha producido sobre las 15,15 horas en la Finca el Desahijo, según la información que facilita el 112 de Extremadura.

El tractor que conducía ha volcado lateralmente provocando su muerte. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil y una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, que no han podido hacer nada por salvar su vida.