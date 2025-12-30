Fallece un hombre de 83 años en el incendio en una vivienda en Hervás (Cáceres)

Incendio en una vivienda en Hervás (Cáceres) - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 83 años de edad ha fallecido en el incendio de una vivienda registrado la pasada noche en la localidad cacereña de Hervás.

El suceso ha tenido lugar sobre las 00,30 horas, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre el incendio.

Tras dicha llamada hasta el lugar de los hechos se han desplazado medios del Punto de Atención Continuada de Hervás, medios de la Guardia Civil, y bomberos del Sepei de Cáceres.

En concreto, al lugar han acudido cuatro dotaciones de bomberos de la Diputación de Cáceres de los parques de Plasencia y Jarandilla de la Vera, a los que se ha sumado un vehículo de mando del Parque Central de Cáceres.

Según añade la Diputación de Cáceres, el fuego se ha dado por extinguido a las 05,30 horas de esta pasada madrugada.