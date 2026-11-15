Fallece un motorista de 27 años en una salida de vía en la N-502 cerca de Guadisa (Cáceres)

MÉRIDA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón, de 27 años, ha fallecido este domingo en una salida de vía con una moto en la N-502 cerca de la población de Guadisa (Cáceres).

El suceso se ha producido en torno a las 16,58 horas en el punto kilómetro 202, cerca de Guadisa, población que pertenece al municipio de Alía, según el parte del 112 Extremadura.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad de emergencia medicalizada y efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Helechosa de los Montes, así como efectivos de servicio de la Guardia Civil.