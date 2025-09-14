Fallece un motorista de 50 años tras salirse de la vía cerca de Hinojosa del Valle (Badajoz)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de espaldas, junto a un vehículo oficial del cuerpo. Imagen de archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

BADAJOZ, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 50 años ha fallecido la noche de este pasado sábado, tras sufrir un accidente de motocicleta entre las localidades pacenses de Hinojosa del Valle y Hornachos.

El siniestro ha sido registrado minutos antes de las 21,30 horas, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba de la referida salida de vía en la carretera BA-079.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado patrullas de servicio de la Guardia Civil y el punto de atención continuada de Rivera del Fresno, siendo los servicios médicos quienes han confirmado el fallecimiento in situ del motorista.