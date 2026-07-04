Fallece el periodista Enrique Baltar a los 93 años

Archivo - El periodista Enrique Baltar (dcha) recoge el Premio Fernando Garcia Morales 2024 de manos del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales. - ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El periodista extremeño Enrique Baltar ha fallecido este sábado a los 93 años, según ha comunicado la Asociación de Periodistas de Cáceres que ha lamentado "profundamente" su muerte.

Enrique Baltar desarrolló la mayor parte de su carrera en el diario 'El Extremadura', actualmente 'El Periódico Extremadura', donde inició su andadura periodística a finales de los años 50. Tras aprobar una oposición de Correos con el número 14 de toda España, optó por incorporarse al periódico ante la posibilidad de trabajar en Cáceres, ciudad a la que permaneció vinculado durante toda su vida profesional.

En 1957 se incorporó a la redacción del periódico, entonces ubicada en el Palacio de la Generala, donde compartió mesa de trabajo con Dionisio Acedo, "otra de las grandes figuras del periodismo cacereño", según ha resaltado la asociación.

A lo largo de una carrera que le llevó a ejercer como redactor jefe del diario, Baltar informó de algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia reciente de la provincia y la región, como la inauguración de la presa de Alcántara y del Parador de Jarandilla.

Baltar fue también uno de los protagonistas esenciales de las gestiones que desembocaron en la creación de la Asociación de Periodistas de Cáceres, entidad a la que permaneció vinculado y cuya historia ayudó a construir desde sus primeros pasos.

De hecho, la organización resalta que Baltar era el socio número uno de la entidad, decano de los periodistas cacereños y ganador en 2024 del primer Premio Fernando García Morales, concedido por la asociación en reconocimiento a su extensa y relevante trayectoria profesional.

"El jurado del Premio Fernando García Morales destacó en 2024 que Enrique Baltar fue un referente del periodismo del siglo XX en Extremadura, hasta el punto de haber marcado el camino de la información local en la comunidad autónoma. Su defensa del oficio y de la libertad de prensa quedó reflejada en una de sus últimas entrevistas, en las que reivindicó que, sin periodismo y sin libertad de prensa, no sería posible comprender la sociedad actual", ha remarcado la asociación.

Por último, la organización traslada sus condolencias, su afecto y todo su ánimo a los familiares, amigos y compañeros de Enrique Baltar Ruiz en estos momentos.