Fallece la presidenta del PSOE de Mérida y exdiputada regional, María Ascensión Murillo

Archivo - María Ascensión Murillo en una foto de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PSOE de Mérida, exdiputada regional y exsenadora, María Ascensión Murillo, ha fallecido este lunes a los 64 años de edad.

Así lo ha comunicado el PSOE de Mérida, que ha trasladado su "más sentido pésame" a su familia, amistades, compañeros, así como a todas las personas que compartieron con ella su vocación de servicio público y su compromiso con Mérida, Extremadura y los valores socialistas.

Según destaca el PSOE de Mérida, María Ascensión Murillo ha sido "una de las referentes del socialismo emeritense y extremeño, con una dilatada trayectoria política e institucional marcada por la dedicación a la ciudadanía".

Fue concejala y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mérida durante los primeros años del mandato de Ángel Calle, y ejerció como diputada en la Asamblea de Extremadura por la provincia de Badajoz durante tres legislaturas, entre 1999 y 2007 y entre 2011 y 2015.

En el ámbito de la política nacional fue senadora por la provincia de Badajoz y portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Senado, y posteriormente desempeñó el cargo de secretaria general de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura hasta julio de 2023.

Con su fallecimiento, el PSOE de Mérida lamenta que "pierde a una compañera profundamente comprometida con el servicio público, cuya dedicación, capacidad de trabajo y lealtad al proyecto socialista dejan una huella imborrable en la organización y en las instituciones a las que sirvió", concluye este partido en nota de prensa.