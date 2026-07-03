Fallece un trabajador de 50 años tras ser atropellado por maquinaria en la A-66, en Almendralejo

MÉRIDA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 50 años ha fallecido este viernes atropellado por maquinaria en el kilómetro 648 de la A-66, sentido Sevilla, en el término municipal de Almendralejo.

El suceso ha tenido lugar pasadas las 08,30 horas y hasta el lugar del mismo se ha desplazado una unidad medicalizada, una unidad de soporte vital básico, un equipo del punto de atención continuada de Almendralejo y efectivos de la Guardia Civil.

El varón ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Badajoz, según los datos aportados por el Centro de Urgencias 112 de Extremadura.