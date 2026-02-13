Fallece un varón tras ser atropellado por un vehículo en la A-66 en Zafra (Badajoz)

MÉRIDA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha fallecido tras ser atropellado por parte de un vehículo en la autovía A-66 en Zafra (Badajoz).

El suceso ha tenido lugar sobre las 17,45 horas de este pasado jueves, día 12, en el punto kilométrico 684 sentido norte, en Zafra, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre el atropello.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia del SES, efectivos de servicio de Cruz Roja, medios de la Guardia Civil, un equipo de emergencia de carreteras de la A-66, y técnicos de la Inspección de Trabajo (Cesla).