Un fallecido y cinco heridos en una colisión entre un turismo y una furgoneta cerca de Zurbarán (Badajoz)

Archivo - Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

ZURBARÁN (BADAJOZ), 13 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido y otros cinco han resultado heridos de diversa consideración en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la BA-162, a escasos metros de la localidad pacense de Zurbarán.

El suceso se ha producido en torno a las 06,30 horas de este sábado en la carretera que une Zurbarán con Valdivia, según han informado fuentes del Centro 112 Extremadura.

Como consecuencia de la colisión, ha fallecido un hombre, del que no ha trascendido su edad. Entre los heridos, uno de ellos reviste gravedad, con politraumatismo y otro, también con politraumatismos, presenta carácter "menos grave". Los otros tres, dos hombres de 26 años y otro de 28 años, han sido heridos de carácter leve con policontusiones. Todos han sido trasladados al Hospital Don Benito-Villanueva.

Hasta el lugar del accidente se han movilizado una unidad medicalizada, efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Villanueva de la Serena, una unidad de soporte vital básico y una ambulancia convencional, todos recursos del Servicio Extremeño de Salud (SES).

Además, han acudido una patrulla de servicio de la Guardia Civil y dotaciones de Bomberos de Don Benito-Villanueva para excarcelar a los varones atrapados en la colisión.