Un fallo en una luz fluorescente provoca humo y obliga a desalojar el Teatro López de Ayala de Badajoz

Un aviso de humo obliga a desalojar el Teatro López de Ayala de Badajoz durante unos minutos, a 31 de mayo de 2026. - CRUZ ROJA DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Un fallo en una luz fluorescente ha provocado este domingo un aviso de humo que ha obligado a desalojar el Teatro López de Ayala de Badajoz durante unos minutos, aunque no ha habido personas afectadas, según han fuentes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes a Europa Press.

El suceso se ha producido al mediodía, momento en el que se estaba representando un espectáculo infantil de alumnos de circo. El incidente ha sido consecuencia de un cebador quemado de una luz fluorescente, que ha provocado algo de humo. Como consecuencia de ello, se han activado la alarma antiincendios y el aviso a emergencias.

Además, cuando se ha detectado la presencia de humo, el personal de la sala y la jefa de emergencias han actuado conforme al protocolo, de manera que, cuando han llegado las unidades de bomberos activadas, ya se había desalojado al público, que ha actuado en todo momento "con tranquilidad y siguiendo las indicaciones".

Hasta el lugar se han desplazados dos unidades de la Cruz Roja de manera preventiva, junto a unidades de Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz y agentes de la Policía Local, según la información compartida por Cruz Roja de Extremadura en sus redes sociales.

Una vez en el teatro, los efectivos han comprobado que el suceso no revestía gravedad y el espectáculo que estaba programado ha podido celebrarse "sin problemas".

Las mismas fuentes de Cultura precisan que esta semana se había realizado un simulacro de incendio en el teatro.