Familiares, amigos y vecinos de Manuela Chavero se concentran en Monesterio dos años después de su desaparición

Actualizado 14/07/2018 17:42:57 CET

MÉRIDA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas, entre los que se encontraban familiares, amigos y vecinos se han concentrado este sábado en la localidad pacense de Monesterio para recordar a Manuela Chavero al cumplirse dos años de su desaparición.

Entre los asistentes se encontraban también familiares de otras personas desaparecidas, entre ellos Antonio, el padre de Marta del Castillo, así como de Francisca Cadenas, la vecina de la cercana localidad de Hornachos que también se encuentra en paradero desconocido desde hace más de un año y dos meses.

También han asistido representantes de la Fundación QSD Global, entre ellos el periodista Paco Lobatón, para reiterar su mensaje de apoyo a la familia y la necesidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantengan abierta la investigación, así como representantes de la política y las instituciones extremeñas, entre ellas la Delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco.

Emilia Chavero, la hermana de la desaparecida, ha tomado la palabra ante los asistente en la plaza de la localidad, donde cuelga una fotografía de gran tamaño de Manoli, para agradecer el apoyo recibido durante estos dos duros años, y ha señalado que sin este aliento su salud no hubiera aguantado. Asimismo, en declaraciones a los medios de comunicación, se ha mostrado confiada en que la investigación de la Guardia Civil resolverá en poco tiempo su desaparición.

Cabe recordar que Manuela Chavero desapareció de su domicilio el 5 de julio de 2016, y dos años después, su familia ha valorado que el grupo de investigación que lleva el caso "no cesa en su búsqueda, siguen trabajando a diario", algo que han querido dejar claro a "aquellos que piensan que no se está haciendo nada", ya que "no es así".

Asegura la familia que la Guardia Civil "está igual de implicada que el primer día en la búsqueda de Manoli y siguen trabajando y en contacto" con ellos, tras lo que han mostrado su "dolor, tristeza, ansiedad y rabia" que sienten tras "estos 730 días que seguimos sin saber que ha ocurrido".

Señala la familia finalmente que tras dos años de la desaparición de Manuela Chavero, "el desgaste cada vez es más grande", pero aún así siguen "manteniendo la esperanza e ilusión" de "volver a ver a Manoli y que todo vuelva a ser como antes".