La Farmacia del Complejo Hospitalario de Cáceres recibe el Sello de Calidad en Información al Paciente Oncohematológico

Entrega del Sello de Calidad en Gestión de la Información Multidisciplinar al Paciente Oncohematológico al Servicio de Farmacia del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Farmacia del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres ha obtenido el Sello de Calidad en Gestión de la Información Multidisciplinar al Paciente Oncohematológico, un reconocimiento nacional que avala la "seguridad" y la "claridad" en la comunicación con estos pacientes.

Este distintivo, impulsado por Fundamed y BeOne Medicines con el aval de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), certifica la labor del Servicio de Farmacia Hospitalaria y su implicación multidisciplinar en la atención integral del paciente oncohematológico.

Así, garantiza que los usuarios reciben una información "unificada, comprensible y rigurosa", fruto del trabajo coordinado entre los equipos de Farmacia, Oncología y Hematología. Además, sitúa a este servicio a la vanguardia de la atención farmacéutica especializada uniéndose a una serie de hospitales punteros en España que cuentan con esta acreditación.

CONSULTA FARMACÉUTICA DEL PACIENTE ONCOHEMATOLÓGICO

La consulta monográfica de farmacia de oncohematología del Área de Salud de Cáceres se encuentra en el Hospital San Pedro de Alcántara. Funciona desde hace dos años como respuesta al crecimiento y complejidad de este ámbito farmacéutico hospitalario, puesto que requiere un abordaje más especializado y concreto.

Atiende pacientes también de otras áreas de salud de la provincia cacereña e incluso de la pacense en el caso de las derivaciones de hematología. El año pasado se inició en la auditoría de este proceso de calidad que ahora ha culminado con la concesión del sello de calidad.

Esta concesión valora la actividad directa con el paciente como el apoyo en el cumplimiento terapéutico, la explicación de pautas posológicas complejas, la detección de interacciones medicamentosas y la monitorización de reacciones adversas.

Todo ello permite proporcionar la información adecuada sobre la medicación oral y el tratamiento que siguen los pacientes oncohematológicos mejorando así su eficacia, y repercutiendo directamente en la extensión de la calidad de vida de estas personas, una de las motivaciones por las que surgió este programa de calidad.

COMPROMISO CON LA HUMANIZACIÓN Y LA CALIDAD ASISTENCIAL

La Gerencia del Área de Salud de Cáceres ha destacado que esta acreditación es fruto del esfuerzo constante de los profesionales por humanizar la asistencia sanitaria. "Nuestro objetivo es caminar de la mano de nuestros equipos, apoyando proyectos que, como este, repercuten directamente en la calidad de vida y la seguridad de los extremeños", ha señalado su gerente, Encarna Solís.

De hecho, el Servicio de Farmacia Hospitalaria de Cáceres, junto al de Badajoz, lograron el año pasado la certificación de humanización de la Fundación Humans.

Además, el Servicio de Farmacia Hospitalaria del Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz también ha recibido recientemente la certificación QPEX, un reconocimiento con el que se distingue la implantación de un modelo orientado a mejorar los resultados en salud y la experiencia de los pacientes que reciben tratamientos desde la farmacia hospitalaria, mediante un sistema de calidad y mejora continua.

La obtención de estas acreditaciones representa el compromiso del Servicio Extremeño de Salud con la excelencia de la calidad asistencial farmacéutica, como un "referente" en humanización y en el cumplimiento de los más altos estándares internacionales en beneficio de la salud y el bienestar de los extremeños.