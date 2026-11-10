Felipe González defiende que España tiene los equipos con más especialización y conocimiento de incendios del mundo

El expresidente del Gobierno Felipe González durantte su intervención en la clausura de la segunda edición de las Jornadas Ibéricas Grandes Incendios Forestales en Badajoz - JORGE ARMESTAR / EUROPA PRESS

BADAJOZ, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha señalado que en España se cuenta con los equipos y profesionales con mayor grado de especialización y de conocimiento sobre los grandes incendios, no ya solo de Europa sino del mundo.

"Tenemos el mejor equipo de seres humanos para comprender el fenómeno contra el que estamos luchando y cuáles son sus causas, cuáles son sus posibles respuestas", ha incidido, para abogar por ponerlo en valor y apuntar que se trata de un "laboratorio" que "empezó hace años y que, de pronto, fructifica en algo que tiene mucha transcendencia".

Así, González ha expuesto que si hay un incendio que se produce en Bélgica y pasa a la frontera alemana llaman al GRAF para que acuda gente que sabe cómo tratarlo.

A modo de ejemplo de la especialización de estos profesionales, ha comentado que él mismo ha vivido en primera persona cuando se discute de estos temas en California, que "probablemente" tenga el servicio de extinción más poderoso del mundo, aunque la prevención "siguen sin cuidarla".

Sobre esta última, ha expuesto que "existe mucha presión de algunos que de buena fe creen que protegen la naturaleza, cuando, en realidad, digamos que son ecologistas de asfalto, en el mejor de los casos". "No ecologistas del monte, de la naturaleza", ha especificado, para señalar el trabajo que se puede llevar a cabo desde los ayuntamientos, también los más pequeños, para evitar un elemento que ve el primer "factótum" de la lucha contra los incendios, como es que no se pierdan vidas humanas.

Igualmente, ha profundizado en la concentración de conocimiento y de 'expertise' que existe en los equipos que actúan contra los incendios y en que ésta "es la mejor y la más sofisticada del mundo". "¿Por qué tenemos el mayor grado de especialización y de conocimiento dándole nombre a esto de incendios de sexta generación? Porque aquí están los mejores", ha señalado, junto con que los viejos de su infancia decían que los incendios se apagan en invierno.

Un principio este último "universal y cierto", pese a que cada año cuando se cierra el capítulo de "los veranos tormentosos, durísimos" se hace "parece" que hasta el año siguiente cuando empiezan a amenazar de nuevo los incendios. No obstante, actualmente "por lo menos" lo recuerdan las aguas negras, como consecuencia del fuego, que deja a la población sin agua potable y contamina los acuíferos.

De esta forma se ha pronunciado durante su intervención en la clausura de la segunda edición de las Jornadas Ibéricas Grandes Incendios Forestales que se han celebrado este lunes y este martes en Badajoz organizadas por la Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra (Fundceri).

(Más información en Europa Press)