Felipe VI traslada su solidaridad a los extremeños en una conversación telefónica con María Guardiola

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, habla con efectivos del dispositivo de Cruz Roja en el pabellón de Jerez de los Caballeros donde están siendo atendidos los vecinos de salojados de La Bazana y Valuengo. - MARÍA GUARDIOLA/X

MÉRIDA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Su Majestad el Rey Felipe VI ha trasladado su solidaridad hacia los vecinos de las poblaciones afectadas por el temporal en Extremadura en una conversación telefónica con la presidenta de la comunidad autónoma, María Guardiola.

La dirigente extremeña ha dado cuenta del diálogo mantenido con el monarca a través de una publicación en la red social X, recogida por Europa Press, en la que señala Felipe VI "sigue con mucha atención la evolución de las borrascas en Extremadura y otras regiones".

"Agradezco a Su Majestad el respaldo institucional y la solidaridad expresada hacia los vecinos y las poblaciones extremeñas afectadas", añade la presidenta extremeña.

Asimismo, Guardiola ha publicado imágenes de su participación este jueves, 5 de febrero, en la reunión de esta mañana del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), así como de su visita a la localidad de Jerez de los Caballeros, donde ha visitado a las familias desalojadas de las pedanías de La Bazana y Valuengo ante el riesgo de desbordamiento de la presa del mismo nombre.

Guardiola ha mostrado su agradecimiento por la "cooperación y ejemplaridad" de los vecinos, que ha extendido al alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo, a las delegadas de las pedanías y a todos los efectivos que están trabajando en la coordinación de esta emergencia.