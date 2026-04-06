La Feria del Espárrago de Burguillos del Cerro (Badajoz) incorpora cocina en vivo y una feria de coleccionismo

Preseentación de la Feria del Espárrago de Burguillos del Cerro - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La IX Feria del Espárrago de Burguillos del Cerro (Badajoz) se celebra el próximo fin de semana, del 10 al 12 de abril, con un programa de actividades en torno a la gastronomía, la naturaleza o el patrimonio que incorpora como novedad dos jornadas de cocina en vivo a cargo de los cocineros Miguel Ángel Cádiz y Pedro Manuel Collado, así como un mercadillo de coleccionismo y antigüedades.

Organizada por el ayuntamiento de la localidad junto con la Asociación de Empresarios de Burguillos (ASEM), otras actividades consisten en una ruta senderista cultural, otra motera y una tercera de patrimonio en torno a lugares emblemáticos, dentro de una programación que contempla igualmente unas jornadas informativas en torno al cerdo ibérico como motor de desarrollo rural.

También tendrán cabida demostraciones de cocina en vivo, degustaciones y concursos gastronómicos con este producto silvestre como protagonista, e igualmente en el ámbito gastronómico los restaurantes locales ofrecerán tapas variadas a base de espárragos a precios populares, todo ello dentro de una feria que se completa con una veintena de expositores de empresarios de Burguillos, de la comarca o de Portugal.

La diputada provincial María López y la alcaldesa de Burguillos del Cerro, María José Calderón, han presentado esta nueva edición de la feria junto al primer teniente de alcalde de este municipio, Pablo Asensio, y el representante de la Asociación de Empresarios de Burguillos del Cerro, Carlos Sánchez.

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