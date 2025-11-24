Feria Espiga cierra una edición "muy positiva" por la asistencia de público y para los profesionales de la gastronomía

BADAJOZ, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha calificado de "muy positiva" la II Feria Espiga, tanto por la asistencia de público como por la parte profesional, después de que este lunes haya cerrado sus puertas tras cuatro intensas jornadas en las que la gastronomía y los productos extremeños han sido los grandes protagonistas.

Urbano Caballo ha señalado que se han generado "grandes sensaciones" y se han dado muchas operaciones entre empresas con exportadores, algo que es "fundamental" para una feria profesional, en la que también el público ha sido protagonista.

En opinión del presidente de la entidad, la feria "ha estado bastante equilibrada" y ha destacado el elenco de profesionales que han desfilado por la Feria, como Pepe Rodríguez, Toño Pérez o José Pizarro, entre otros, que son "un valor grandísimo".

Urbano Caballo ha indicado que las personas con las que ha cambiado impresiones le han transmitido que es "un proyecto ilusionante y con mucho recorrido". Considera, que la Feria Espiga se está consolidando, y ha agradecido el trabajo de todas las personas que la han hecho posible.

PREMIOS

En esta jornada se han celebrado y entregado los premios de Cocina IGP tanto de Cordero como de Ternera. El chef Luis Miguel Reguero Borrella, del Restaurante Casa Claudio (Casar de Cáceres) ha logrado la victoria en la XVIII Edición del Concurso de Cocina Premio Espiga Cordero de Extremadura, cuyo objetivo es promocionar las excelencias de esta carne certificada bajo este sello de calidad entre los profesionales del sector de la restauración en la región.

El plato ganador se presentaba con el nombre de "Bombón de Cordero" y se ha valorado tanto la dificultad de la elaboración como el gusto, la presentación y la utilización de otras marcas de calidad, además del aprovechamiento de la materia prima.

El presidente del jurado ha destacado la gran calidad de todos los platos presentados y la dificultad a la hora de determinar el ganador, puesto que todos podrían haber sido ganadores.

El resto de los finalistas han sido Wilhelm A Ardila, del Restaurante "Vaova"; Sergio Ramos, del Restaurante "La Milanesa"; David Prada López, del restaurante "Pacífico"; Antonio Raúl Gómez, del restaurante "Avío" y Miguel Jesús Álvarez, del cáterin "El Templo de los Arroces".

También se ha desvelado el ganador del V Premio de Cocina y Gastronomía Espiga IGP Ternera de Extremadura, que ha recaído en Adrián Diaconu, del restaurante "Vaova", de Mérida.

La receta ganadora del certamen, que nació para promocionar las excelencias de esta carne certificada entre los profesionales de la restauración en la región, ha sido picaña asada con toffee de coliflor y milhojas de patata.

El resto de los finalistas han sido David Domínguez, del restaurante "La Fabiola", de Cáceres, Abraham Melitón, del restaurante Nuevo Plaza Gourmet Bar, de Montijo, y Jaime Fernández y Alejandro Cava de la Eshaex de Mérida.

Dentro de las actividades del día se ha celebrado un coloquio con Carlos Maldonado, ganador de Masterchef con una estrella Michelín. En su intervención, el cocinero talaverano ha destacado la calidad de los productos extremeños y también ha puesto el acento en la importancia que tiene la celebración de ferias como esta para dar a conocer los buenos productos que tenemos. "Necesitamos muchas ferias como esta", ha señalado Maldonado.

En la charla ha explicado cómo fue su paso por el programa, su posterior formación en el Basque Curinary Center y, posteriormente, la puesta en marcha de un "food truck" con el que recorrió toda España hasta que puso en marcha su restaurante en Talavera la Real, que ha logrado el espaldarazo de una estrella Michelín. Sus claves son "trabajar con ilusión, en lo que quieres y con quién quieres", ha dicho.

La difusión y creación de contenidos en redes sociales también ha tenido su espacio con la presencia de Laura Ponts, que se ha encargado de explicar cómo difundir los productos a través de las redes sociales. La manera práctica de hacerlo ha sido montando un "bodegón" con productos DOP e IGP de Extremadura delante del público. Ha reconocido que le dedica "muchas horas" para preparar sus publicaciones.

Además de reconocer a los productos, también se ha querido hacer un reconocimiento a los profesionales de la región vinculados con el mundo de la gastronomía y que están triunfando dentro y fuera de Extremadura.

En este caso, los tres profesionales reconocidos han sido José Luis Paniagua, del restaurante Atrio y que ha sido distinguido como el mejor sommelier de España; Noelia Borrella, camarera de sala y Magda Castañón, periodista especializada en gastronomía. Los tres han agradecido esta distinción a toda una carrera que les ha situado como referentes en sus distintas responsabilidades.

ENCUENTROS PROFESIONALES

En la feria también ha habido espacio para los encuentros profesionales y de negocio. En este caso, en el Stand de Extremadura Avante, se ha llevado a cabo un encuentro de compradores internacionales, siguiendo la estela de muchos otros contactos realizados durante los cuatro días de duración de la feria y que se han acercado a los 200.

Como cada jornada, en el Stand de las DOP e IGP protegidas se han realizado degustaciones de Jamón Dehesa de Extremadura, Miel Villuerca-Ibores, Pimentón de la Vera, Quesos de las cuatro DOP de la región y Aceites también de las tres DOP extremeñas.

MEJOR TAPA DE LA FERIA

El colofón a estos cuatro días de feria lo ha puesto la elección de la mejor tapa de las que se han podido probar en el espacio "degusta" de cuatro restaurantes que han atendido al público.

La decisión de los asistentes a la feria ha sido que la mejor tapa de esta II Feria Espiga ha sido para el "Paquito de IGP Cordero de Extremadura" del restaurante Vaova.