La Feria Internacional Ganadera de Zafra 2025 arranca este jueves con 2.000 cabezas de ganado y 600 expositores

Ganado en la Feria de Zafra - AYUNTAMIENTO DE ZAFRA

ZAFRA (BADAJOZ), 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional Ganadera y 572ª Tradicional de San Miguel de Zafra (Badajoz) arranca este jueves, día 2, con 2.000 cabezas de ganado y 600 expositores.

La cita se desarrollará hasta el próximo 7 de octubre, con una "gran expectativa" para el mundo ganadero, agrícola y comercial.

Una feria en la que se recuperará la "normalidad" al contar con el ganado rumiante, después de que el año pasado no asistieran por la lengua azul.

En esta ocasión, las naves ganaderas están "repletas" de animales de una "extraordinaria" calidad y morfología de diferentes puntos de España y Portugal.

Precisamente a lo largo de este miércoles, día 1, están llenándose las naves con los últimos ejemplares y se están ultimando los stand en los pabellones del ferial.

La Feria de Zafra será inaugurada este jueves, 2 de octubre, a las 12,00 horas, por parte del alcalde y presidente de la Entidad Feria de Zafra, Juan Carlos Fernández Calderón, acompañado por la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, y por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán.

Tras los discursos oficiales en el Pabellón Central del recinto ferial, se procederá a realizar un recorrido por las diferentes instalaciones.

Así, la Feria Ganadera de Zafra contará con 2.000 cabezas de ganado (600 bovinos, 1.000 ovinos, 100 porcinos, 70 caprinos, 120 caballos y el resto de aviar).

El alcalde de Zafra y presidente de la entidad ferial, Juan Carlos Fernández, destacó en la presentación del certamen que hay 600 expositores en el recinto en los diferentes pabellones y al aire libre.

De igual modo, la feria reunirá a destacados representantes del sector ganadero, tanto a nivel nacional como internacional, ofreciendo una amplia exposición de ganado de "alta calidad", así como las últimas innovaciones tecnológicas aplicadas a la ganadería, que permitirán una "gran asistencia" de ganaderos y agricultores de diferentes puntos de España y Portugal, indica en nota de prensa la organización.

El alcalde de Zafra ha destacado, asimismo, el trabajo que desarrollan el comisario, el personal de la feria y del ayuntamiento, la labor de las asociaciones ganaderas y de los expositores.

Espera, con ello, el presidente de la entidad ferial una "gran afluencia" de público y que la gente "lo pase bien, en lo festivo, y se haga negocio en lo profesional".