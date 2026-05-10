La Feria del Libro de Badajoz reconoce el talento literario infantil y juvenil en el XXX Concurso de Poesía y Narración

Entrega de premios de la XXX edición del Concurso Infantil y Juvenil de Poesía y Narración. - AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

BADAJOZ 10 May. (EUROPA PRESS) -

La 45ª Feria del Libro de Badajoz ha acogido este domingo la entrega de premios del XXX Concurso Infantil y Juvenil de Poesía y Narración, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Badajoz para fomentar la creación literaria entre escolares de la ciudad.

El certamen, dirigido a alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria y 1º de ESO, ha contado este año con una destacada participación en las modalidades de narración y poesía, repartidas en las categorías A y B, según ha destacado la organización de la feria en un comunicado.

En la categoría A de narración, para alumnos de 4º y 5º de Primaria, se han presentado 35 obras procedentes de tres centros educativos, CEIP Guadiana, CEIP Puente Real y Colegio Sagrada Familia.

El premio a la mejor narración ha sido para Laura Gallardo López, del Colegio Sagrada Familia, por 'El mago, la madre y el héroe', y el premio finalista ha recaído en Blanca Cuecas Carrillo, del mismo centro, por la obra 'Mi padre sabe morirse muy bien'.

Además, el jurado ha concedido menciones a 'La bruja colagusano', de Francisco Lagar Alonso, del Colegio Sagrada Familia; 'El regreso de Tina', de Elsa Igual Alonso, del Colegio Sagrada Familia; y 'El viaje de los recuerdos', de Vera Ortiz González, del CEIP Puente Real.

La categoría B de narración (6º de Primaria y 1º de ESO) registró la participación de 60 obras procedentes de seis centros educativos: Colegio Sagrada Familia, Colegio Salesianos Ramón Izquierdo, Colegio Santo Ángel, CEIP San Fernando, CEIP Puente Real y Colegio Maristas Nuestra Señora del Carmen.

La obra ganadora ha sido 'Mírate y mírame', escrita por Alejandra Alcántara Mateos, del Colegio Santo Ángel, y la finalista ha sido para 'El viaje de la soledad', de Elena Maroto Carmona, del Colegio Maristas Nuestra Señora del Carmen.

Las menciones especiales han sido para 'La profecía de la luz', de Lourdes Ávila Abia, del Colegio Santo Ángel; 'Un equipo de una sola pieza', de Valeria Silva Torrado, del Colegio Salesianos Ramón Izquierdo; 'La amistad', de Maite Rodríguez Marcos, del Colegio Santo Ángel; y 'Tomi el tomate que nunca se rindió', de Blanca Arnela Villén, del CEIP Puente Real.

PREMIOS EN POESÍA

La modalidad de poesía en categoría A ha reunido 25 trabajos presentados por alumnado del Colegio Sagrada Familia, CEIP Puente Real, CEIP Guadiana y CEIP San Fernando.

El primer premio ha recaído en Luis Ángel Luna Pallarés, del Colegio Sagrada Familia, por el poema 'Mis mundos de cristal' y la obra finalista ha sido 'Mi fiel amigo', de Blanca García Carracedo, del CEIP San Fernando.

Las menciones han sido para 'Almas en verso libre', de Oyer García Salguero, del CEIP Puente Real; 'La historia de las bibliotecas', de Tiago Cordón Trigo, del CEIP Guadiana; 'Caballos salvajes', de Elia Píriz López, del Colegio Sagrada Familia; y 'Misión pijama estelar', de David Merchán Portela, del Colegio Sagrada Familia.

En la categoría B de poesía, el premio ganador ha sido para Enrique Orellana, del Colegio Sagrada Familia, por 'El gran árbol de la naturaleza' y la obra finalista ha sido 'Bajo el cielo pacense', de Ángeles Gómez Matito, del Colegio Maristas.

Las menciones otorgadas por el jurado han sido 'El sombrerero loco' de Noa Barberá García, del CEIP San Fernando; 'Badajoz infinita', de Darío Torres Caro, del Colegio Maristas Nuestra Señora del Carmen. y 'Origen y frontera', de Carlos García Sánchez, del Colegio Maristas.

El Ayuntamiento de Badajoz ha destacado la alta participación y la calidad de los trabajos presentados, subrayando la importancia de este certamen como herramienta de promoción de la lectura, la creatividad y la expresión literaria entre los más jóvenes de la ciudad.

El jurado encargado de valorar las obras ha estado formado por Antonio Cid de Ribera Silva, Juan Manuel Cardoso Carballo, Julián Martín Martínez, Plácido Ramírez Carrillo, Faustino Lobato Delgado y Emilia López Vadillo, quienes han destacado el alto nivel literario y la originalidad de los trabajos presentados en esta trigésima edición del concurso.