La Feria de San Juan de Badajoz mantiene los fuegos artificiales y presenta más de 200 casetas

El concejal delegado José Antonio Casablanca presenta el cartel y programa de la Feria de San Juan 2026, a 12 de junio de 2026 en Badajoz. - EUROPA PRESS

BADAJOZ 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Feria de San Juan de Badajoz 2026 se celebra del 19 al 28 de junio con un programa que mantiene los fuegos artificiales de la inauguración y de la noche del día 23, junto a conciertos entre los que destacan La Oreja de Van Gogh, Medina Azahara y Cantores de Híspalis y más de 200 casetas entre 15 de discotecas o restauración.

La zona de atracciones suma un total de 180, 10 más en total respecto al pasado año, y 58 son atracciones propiamente dichas y similares a las de años anteriores, además de 47 bares y similares, 28 de tiro, 25 de bisutería o 22 máquinas de algodón de azúcar o 'punching'.

La feria, cuyo día del niño será el 25 y que tendrá un horario sin ruido tanto esa jornada como la anterior de 19,00 a 22,00 horas, incluye para este año los fuegos artificiales que se suelen tirar coincidiendo con la inauguración del día 19, y los tradicionales de la noche de San Juan desde el Puente de Palmas, precedidos por el concierto de la Orquesta de Extremadura junto al río Guadiana en el embarcadero de la margen derecha.

Sobre esto último y a la vista de la entrada en vigor en Extremadura de la época de peligro alto de incendios forestales y que, como novedad, se prohíben los fuegos artificiales cuando el riesgo sea alto o extremo, el concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, ha señalado que en su momento, cuando se conoció esta indicación, se habló con la Junta y ha explicado que "en principio no tiene por qué afectarnos".

"Nunca ha afectado en Badajoz, realmente no hay novedad. Nosotros tiramos los fuegos dentro de un espacio bastante seguro que es el río, en el que no hay riesgo de incendio y, en principio, no tiene por qué haber ningún tipo de problema", ha indicado, a excepción de lo sucedido el pasado año, cuando en el momento de los fuegos se registró un incendio y los bomberos tuvieron que desplazarse, retrasando el inicio de la pirotecnia. En todo caso, confía en que este año no suceda y se pueda disfrutar de esta última con normalidad.

Así, se mantienen tanto los de la noche del 23 como los de la inauguración, ante lo que ha destacado que la citada orden referida a los fuegos artificiales contempla que se den una serie de circunstancias para que tengan que cancelarse, y que en Badajoz "es muy difícil que se den" dado que, como ha reiterado en el caso la víspera de San Juan, no se tiene un riesgo de incendio al tirarse en el río.

FERIA DE NOCHE Y DE DÍA

En su intervención, Casablanca ha detallado igualmente que el ganador del concurso del cartel de la feria de este año es el diseñador y fotógrafo Ismael Tena, natural de Higuera de La Serena, y que ha presentado una obra que representa de manera visual tanto la feria de día como la de noche con la Puerta de Palmas como principal protagonista, en el lado izquierdo con tonos cálidos, la silueta de la Torre de Espantaperros y banderolas, y en el derecho con tonos más fríos, la noria y fuegos artificiales. Se trata de un trabajo realizado de forma digital e ilustrado con herramientas de diseño.

Respecto a la feria en sí, ha explicado que, como novedad, se ha ensanchado una de las calles de las casetas fijas para mejorar la accesibilidad y la seguridad eliminando una hilera de árboles, la mayoría de ellos "bastante enfermos", que no daban sombra y dificultaban el posible paso de vehículos de emergencias. Ante ello, se recuperarán los toldos y habrá microclima con el objetivo de facilitar la estancia y tránsito de los visitantes durante las horas de más calor.

En total en esta zona habrá 23 casetas, entre ellas la Municipal que incorpora terraza, la de Mayores, una nueva desmontable para comidas o las cinco disco, mientras que la zona de atracciones contará con 180, 10 más en total respecto al pasado año, e incluye en la parte trasera un parking de caravanas que facilita la ordenación de la feria y los accesos.

CONCIERTOS Y ACTIVIDADES

Junto a las atracciones y las casetas, otro de los grandes atractivos son los conciertos y actividades, que arrancan el viernes 19 con la inauguración a partir de las 22,30 horas en la portada del ferial con su iluminación y la presencia de los Coros y danzas de Badajoz como guiño a nuestras raíces y tradiciones folclóricas.

Al día siguiente a las 22,00 horas será el concierto de La Oreja de Van Gogh en el auditorio del recinto ferial, mientras que el martes 23 en la noche de los fuegos se podrá volver a disfrutar a partir de las 22,00 horas del concierto de la Orquesta de Extremadura en el muelle del parque del río.

El miércoles 24 habrá un pasacalles de gigantes y cabezudos por las calles del Casco Antiguo, la misa de San Juan en la Catedral y un concierto de la Banda Municipal de Música en la Plaza de España a las 13,00 horas.

El jueves 25 a partir de las 20,00 será el turno del espectáculo infantil de los Cantajuegos 'Mi amigo Buby' y a las 22,00 del Certamen de Cajas Rumberas organizado junto a la Falcap; el viernes 26 a las 22,00 de Medina Azahara en su fin de gira con motivo de su retirada de los escenarios y el sábado 27 a la misma hora de Cantores de Híspalis.

Finalmente y en relación a la Feria de Día, regulada por el Bando de Alcaldía, José Antonio Casablanca ha resaltado que se permite la instalación de barras en el exterior de los bares del centro durante las horas del día y ha avanzado que algunos hosteleros están organizando actividades.