Fernández Calle pide un informe jurídico para conocer si la 'Ley de Nietos' invade competencias autonómicas

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle - JUNTA DE EXTREMADURA

Denuncia que el Gobierno utiliza a Extremadura como "destino de un sistema de gestión de menores extranjeros no acompañados"

CAMINOMORISCO (CÁCERES), 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Extremadura y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, ha anunciado este miércoles la solicitud de un informe jurídico para analizar si la conocida como 'Ley de Nietos' que está impulsando el Gobierno central invade competencias autonómicas, "para, si es así, adoptar todas las medidas legales posibles para evitar ese auténtico fraude que quiere el gobierno de Pedro Sánchez".

Y es que, según ha señalado Fernández Calle, "la nefasta política migratoria del gobierno de España atenta directamente contra los intereses de los españoles y fundamentalmente contra los intereses de las clases más humildes".

Según ha lamentado, "primero fue la regularización extraordinaria y ahora esta ley de nietos que lo que pretende es robar las próximas elecciones generales de España", ante lo que Fernández Calle ha advertido que no van "a estar parados ante esta nueva tropelía del gobierno de Sánchez", ha dicho.

Un PSOE que "como comprobamos ayer, también en Extremadura es un partido corrupto hasta la náusea", ha señalado en alusión a la sentencia que condena al hermano de Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación.

Por todo ello, ha avanzado que van a hacer "todo lo posible, tanto a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel del gobierno de Extremadura, para evitar, ese fraude masivo que quiere el gobierno de Pedro Sánchez con respecto a la 'ley de nietos", ha aseverado.

CAMBIO EN LA POLÍTICA MIGRATORIA

Además, el vicepresidente extremeño ha reclamado al Gobierno de España un "cambio en su política migratoria" y en la gestión de los menores extranjeros no acompañados, que considera "fracasado".

De esta forma se ha pronunciado Fernández Calle este miércoles en declaraciones a los medios durante su visita al Centro de Acogida de Menores Isabel de Moctezuma de la localidad cacereña de Caminomorisco, en el que ha advertido de la "creciente presión" que soporta el sistema de protección de Extremadura, que actualmente atiende a 101 menores no acompañados, con una "capacidad muy limitada para asumir nuevas derivaciones" mientras continúan pendientes más solicitudes de traslado.

En su intervención, el vicepresidente extremeño ha señalado que algunos expedientes reflejan que determinados menores cuentan con familiares en otras comunidades autónomas y ha señalado que, en los últimos días, tres de ellos se han fugado con la intención de reunirse con familiares en Tarragona, Algeciras y Barcelona, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Además, uno de los menores manifestó haber recibido instrucciones para utilizar el sistema de protección como vía para reunirse posteriormente con su familia, ha apuntado Fernández Calle, quien ha abogado por "revisar cada expediente con el máximo rigor", así como valorar la existencia de familiares y realizar las comprobaciones legales sobre la edad "cuando existan dudas fundadas".

También ha recordado que la Junta ha presentado alegaciones y recursos para que estas circunstancias "sean tenidas en cuenta antes de ejecutar los traslados".

Por último, el vicepresidente se ha referido a un altercado registrado el pasado 8 de julio en el Centro Isabel de Moctezuma, que obligó a intervenir al personal de seguridad y a la Guardia Civil, y ha reclamado al Gobierno de España una "mayor planificación, coordinación" con las comunidades autónomas y una gestión que "garantice tanto la protección de los menores como la sostenibilidad del sistema", ha concluido.