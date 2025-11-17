Fernández Calle (Vox) presenta una lista cremallera para propiciar el cambio que Guardiola le ha "robado" a Extremadura

El número 1 en la provincia de Badajoz y senador de VOX, Ángel Pelayo Gordillo; el candidato de VOX en Extremadura, Óscar Fernández; y el presidente de VOX, Santiago Abascal; durante un acto en Mérida. - Jorge Armestar - Europa Press

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Óscar Fernández, encabeza la lista a las próximas elecciones autonómicas del 21 de diciembre con el objetivo de acabar con la "estafa del bipartidismo" que representan PP y PSOE y para propiciar el cambio que María Guardiola le ha "robado" a Extremadura.

Una lista cremallera que incluye en los primeros puestos de ambas provincias a los cinco miembros del grupo parlamentario de Vox en la Asamblea en la pasada legislatura, con la que se presenta como "única garantía" para "cambiar Extremadura de verdad y para siempre".

Los primeros nombres de la lista se han dado a conocer en un acto del partido celebrado este lunes en Mérida en el que ha participado el presidente del partido, Santiago Abascal, y en el que también ha tomado la palabra el cabeza de lista por Badajoz, el senador autonómico Ángel Pelayo Gordillo Moreno.

El número 2 lo ocupa la concejala de Badajoz María Jesús Salvatierra, a quien sigue el diputado autonómico Javier Bravo Arrobas, la jurista Eva García, y el también parlametario en la Asamblea esta última legislatura Juan José García.

En Cáceres, acompañarán al candidato a la Presidencia de la Junta Óscar Fernández, la también jurista Ibés Checa, el diputado autonómico Álvaro Luis Sánchez-Ocaña Vara, Beatriz Muñoz y Alfredo Galavís.

