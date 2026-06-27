Fernández (Vox) defiende la desregulación porque "menos burocracia es más prosperidad" y "menos dolores de cabeza"

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta, Óscar Fernández Calle, durante un acto del partido en Zafra. - VOX

MÉRIDA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox en Cáceres, y vicepresidente en la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, ha participado este sábado en la asamblea ordinaria de su partido a nivel nacional donde se ha presentado un Programa de Desregulación bajo el lema '¡Al grano! Una vida más fácil'.

Fernández, quien es precisamente consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia en el Ejecutivo extremeño, ha defendido esta apuesta de su formación por la desregulación asegurado que "menos burocracia es más prosperidad" y "muchos menos dolores de cabeza".

Ha recordado, igualmente, su compromiso durante la campaña de las elecciones extremeñas a reducir la carga burocrática, subrayando el cumplimiento de esta promesa con la creación de su consejería.

"He hecho un acto insólito, casi revolucionario, y es que estamos empezando a cumplir lo que dijimos que íbamos a hacer y eso en la política actual es absolutamente revolucionario", ha recalcado, señalando la puesta en marcha de este departamento no solo en Extremadura, sino también en Aragón y Castilla y León.

"Porque para cualquier trámite con la administración tenemos que ir con una carretilla de papeles literalmente, y Extremadura no es menos, por supuesto", donde "para hacer un pozo de sondeo, o haces un máster, o contratas una gestoría, porque no hay manera de hacerlo de otra manera".

Así, ha concluido su intervención señalando que la Consejería de Desregulación persigue que "nadie se tenga que tirar al pozo" cuando quiere realizar un trámite, afirmando que menos burocracia es "más prosperidad y, sobre todo, muchos menos dolores de cabeza".