Fernando Pizarro presenta su renuncia como alcalde de Plasencia, al que sustituirá David Dóniga

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, en una foto de archivo - Manuel Ángel Laya - Europa Press

MÉRIDA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha presentado su renuncia para este cargo que ha ocupado durante los últimos 15 años, y en el que le sustituirá el actual concejal de Interior, Festejos, Transportes, Movilidad, Comunicación e Innovación, David Dóniga.

Así lo ha anunciado el PP de Extremadura en un comunicado, en el que ha informado de la "comunicación oficial" de la renuncia de Fernando Pizarro como alcalde de Plasencia, con la que "pone fin a una fructífera etapa de quince años al frente del ayuntamiento".

Señala el PP que desde 2011 y hasta la actualidad, Pizarro ha liderado un "proyecto moderado y transversal" que ha permitido a la ciudad "experimentar una profunda transformación y avanzar en ámbitos estratégicos para su desarrollo".

Cabe recordar que el proyecto de Fernando Pizarro al frente del PP de Plasencia fue merecedor de la confianza mayoritaria de los placentinos, que refrendaron su gestión otorgándole cuatro mayorías absolutas consecutivas.

Así, desde ahora, el concejal de Interior, Festejos, Transportes, Movilidad, Comunicación e Innovación, David Dóniga, asumirá la Alcaldía de la ciudad, y continuará "con el proyecto respaldado por los ciudadanos en las últimas elecciones municipales", señala.

Dóniga inició su trayectoria en el Ayuntamiento de Plasencia en el año 2011, formando parte desde entonces del equipo de gobierno de Fernando Pizarro, y ha desarrollado su labor en distintas responsabilidades municipales a lo largo de los sucesivos mandatos.

Finalmente, el Partido Popular de Extremadura ha mostrado su agradecimiento a Fernando Pizarro por la "dedicación, compromiso y vocación de servicio público que ha demostrado al frente de la Alcaldía de Plasencia", y resalta su objetivo de "hacer de Plasencia una ciudad con más oportunidades y una mayor calidad de vida para sus vecinos", ha concluido.