Fernando Tejero da vida a un actor en horas bajas en 'Cómicos de Roma' esta semana en el Festival de Mérida

MÉRIDA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fernando Tejero encabeza un elenco formado únicamente por hombres en 'Cómicos de Roma', el próximo estreno de la 72 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que se representará en el Teatro Romano desde este miércoles al domingo, en la que da vida a Strabo, un actor de una compañía de teatro en horas bajas.

Una función dirigida por José Pascual, encargado asimismo de adaptar el texto de una obra de David Mamet escrita en 2008, que se presenta como un homenaje a la profesión y que promete llevar abundantes carcajadas al público del certamen emeritense.

Rafa Castejón, Daniel Arias, Adrián Expósito, Jorge Asín, Daniel Morato, Álvaro Tejero, Pedro Moreno Orta, Michel Serrano y Mario Gallardo completan un reparto exclusivamente formado por actores para esta obra que es una coproducción del festival emeritense y Pentación Espectáculos.

Tejero dará vida a Strabo, un actor arruinado a quien la lucha por la supervivencia le llevará a "situaciones muy locas", a quien un cúmulo de desventuras le arrastrará hasta el Coliseo para participar en un sangriento espectáculo.

Un papel que le permitirá subirse por primera vez al escenario del Teatro Romano de Mérida, un hito en su carrera que le provoca, ha reconocido en la presentación de la obra, un "revoltijo de emociones" y que afronta "muy contento" pero con "mucha responsabilidad" e incluso, subraya, "cagado de miedo".

"Algunas veces los personajes los escoge uno y otras veces los personajes te escogen a ti", ha señalado el intérprete sobre esta obra de uno de sus autores favoritos que le ha puesto en bandeja la comedia que llevaba esperando años para venir a Mérida, y que ha definido como una "comedia inteligente", un "vodevil maravilloso, un juguete cómico", además de un "homenaje precioso al mundo actoral".

"Esta es la comedia que yo ando buscando para Mérida", se dijo a sí mismo cuando Pascual le ofreció formar parte de la función, y que le llevó a cambiar sus planes para este año, en el que se encuentra envuelto en varios proyectos profesionales.

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