Fernando Tejero debuta en el Festival de Mérida con las risas de un Teatro Romano lleno

El actor Fernando Tejero protagoniza la obra 'Cómicos de Roma' en el Festival de Mérida - JERO MORALES/ FESTIVAL DE MÉRIDA

MÉRIDA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El actor Fernando Tejero debutó en la noche de este miércoles en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida logrando un lleno en el aforo del Teatro Romano de Mérida, con un público muy agradecido que llenó de risas constantes toda la función.

Así llegó 'Cómicos de Roma', el sexto estreno de la 72 edición del Festival de Teatro de Mérida, una de las obras más esperadas de la programación y que como suele ser habitual ya en las representaciones del mes de agosto, aterriza ya con gran parte del aforo vendido.

Basada en una obra del dramaturgo estadounidense David Mamet, inspirado en las comedias de Plauto, 'Cómicos de Roma' llega a Mérida adaptado para esta obra por José Pascual, quien también asume la dirección.

La obra sitúa al espectador en la antigua Roma, donde el actor Strabo, al que borda Fernando Tejero con su vis cómica, malvive encabezando una compañía de actores sin ningún proyecto profesional en mente pero sí muchas deudas, que le hacen plantearse irse a probar suerte en el Festival paralelo del Corcho de Sicilia.

En sus desventuras le acompañan fielmente Rafa Castejón, dando vida a Pelargón, también actor y compañero de vida desde hace años de Strabo, quien sin embargo, bebe los vientos por el joven Philius, un aprendiz de actor con mucha intención pero sin el talento suficiente.

Sin embargo, todo cambia cuando Strabo recibe una invitación de última hora para actuar con su compañía ante el hombre más rico de Roma, un trabajo que puede cambiar su suerte, pero que se ve frustrado por una serie de enredos y equivocaciones que hacen que los tres actores den con sus huesos en una cárcel militar, donde todo apunta a que serán ejecutados en el Coliseo.

Las risas de la obra se ven salpicadas en algunos momentos por la reflexiones que Fernando Tejero realiza sobre el oficio de actor, y lo poco considerado que está ante la sociedad a pesar de su función social, y en las que reivindica el poder de la palabra frente a la violencia.

Completan el elenco Adrián Expósito, que interpreta a Heraldo, que va dando las últimas noticias con publicidad incluida; Pedro Moreno, como Titus; Jorge Asín, como Ramus; Daniel Morato, como Quintus; Álvaro Tejero, que interpreta al Mensajero y al Sacerdote; Michel Serrano, en el papel de Lupus Albus, y Mario Gallardo que interpreta a Armero.

Cabe destacar que la obra está coproducida por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Pentación Espectáculos, y que tras su estreno este miércoles, podrá verse hasta el domingo, 9 de agosto, en el Teatro Romano de Mérida.

FERNANDO TEJERO

Tras el estreno de 'Cómicos de Roma', el actor Fernando Tejero ha querido agradecer al "maravilloso y entregado público" del Teatro Romano su motivación, ya que antes de salir al escenario no se encontraba bien, por lo que "podía haberlo disfrutado mucho más".

En cualquier caso, Tejero se ha mostrado "encantado" de estar en Festival de Teatro Clásico de Mérida y ha confiando en que los siguientes días, la representación "salga maravillosamente".

Por su parte, Rafa Castejón también ha querido agradecer la actitud del público de Mérida, que les ha "acompañado" y "compartido la función" con los actores, y les ha "sostenido durante la hora y pico que dura la representación", por lo que "ha sido un tesoro".

Finalmente, el director, José Pascual, destacó que "después de una noche en el Festival de Mérida, los sentimientos siempre son muy complejos", aunque destacó la reacción del público que "ha estado entregado desde el principio hasta el final", algo que nunca le "había pasado, ni como director ni como espectador", ha dicho.

"Yo creo que hemos hecho el mejor espectáculo que hemos podido hacer hoy, y a partir de mañana lo haremos mucho mejor", reafirmó el director, quien quiso agradecer especialmente la labor de Fernando Tejero, que es "el alma" de esta obra.